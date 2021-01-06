Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней инсайдеры сообщили, что продажи процессоров Rocket Lake-S стартуют в конце марта. Это гораздо позднее, чем указывалось ранее, а значит ещё как минимум три месяца самыми быстрыми игровыми чипами будут оставаться представители поколения Ryzen 5000. Если судить по последним тестам, то отставание процессоров Intel может продлиться ещё очень долго.

реклама

В руки энтузиастам попал новый инженерный образец 8-ядерного флагмана Core i9-11900K. Сам чип уже похож на предрелизный, поскольку его тактовая частота достигала 5.3 ГГц, а вот версия BIOS выглядит крайне странно, поскольку занижала производительность установленной видеокарты GeForce GTX 1660 Ti. Это значит, что игровые тесты недостоверны, а вот мощность самого процессора интересна.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

реклама

Для получения более понятных пользователям результатов приведены данные Ryzen 9 5900X и Core i9-10900KF. Ниже можно рассмотреть итоги замеров в Cinebench R20 и CPU-Z и других утилитах. Как видите, Core i9-11900K демонстрирует внушительные показатели на одно ядро, но с треском проваливается в многоядерных тестах. Так, в некоторых случаях 12-ядерный Ryzen 9 5900X оказался почти на 50% быстрее. Такое положение можно было бы попытаться объяснить сыростью чипа, но ведь это не мешает ему неплохо работать в других задачах. Это значит, что производительность нового поколения в рабочих задачах действительно может оказаться разочаровывающей.

реклама

реклама

Для общего развития мы приводим результаты в игровых тестах, но мы с вами помним, что были некоторые проблемы с видеокартой.



