Core i5-10600KF сильно подешевел – оптимальный игровой процессор с выгодой 6 тысяч vs Ryzen 7 3700X
Когда в 2019 году в продажу поступило новое поколение процессоров Ryzen, мир вокруг охватила настоящая эйфория. Казалось, что наступила революция, ведь камни от AMD не только не уступают аналогам от Intel, но и стоят гораздо дешевле. Мало того, если в играх победа оставалась за синими, то в рабочих задачах мяч окончательно оказался на красной половине поля. Словом, эксперты были полны оптимизма, а Ryzen 5 3600 стал самым продаваемым процессором на рынке.
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Время шло, Intel выпустила 10-е поколение процессоров, которое не продемонстрировало сколько-нибудь серьёзного прорыва, зато оказалось крайне выгодным для покупки. Наиболее востребованными чипами стали Core i5-10400F и Core i5-10400. Оба имеют идентичную производительность, с разницей в отключённой игнорированной графике в первой модели. А чем на это ответила AMD? Всё просто, красные решили, что времена низких цен завершились. Давайте посмотрим динамику всех трёх процессоров на ЯндексМаркете.
Как видите, несмотря на рост доллара, цены на процессоры Intel планомерно снижались, в то время как средняя цена на Ryzen 5 3600 ещё в ноябре достигала 19 000 рублей. Сейчас положение немного стабилизировалось, но только потому, что AMD так и не смогла обеспечить достаточное количество процессоров 5000-й серии, а отказываться от рыночной доли не хочется от слова совсем.
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На этом фоне особенно интересно выглядит Core i5-10600KF. С конца лета данный процессор подешевел на 3 тысячи, что сделало его отличным кандидатом на производительную сборку, а ведь при разнице с Ryzen 5 3600 всего в 3 тысячи, камешек Intel ощутимо быстрее в играх. На самом деле ему соответствует Ryzen 7 3700X, однако последний стоит просто немыслимые 28 тысяч, что очень дорого.
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