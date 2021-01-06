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Core i5-10600KF сильно подешевел – оптимальный игровой процессор с выгодой 6 тысяч vs Ryzen 7 3700X

Игровые процессоры Intel с каждым месяцем становятся дешевле, а вот AMD продолжает поднимать цены
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Когда в 2019 году в продажу поступило новое поколение процессоров Ryzen, мир вокруг охватила настоящая эйфория. Казалось, что наступила революция, ведь камни от AMD не только не уступают аналогам от Intel, но и стоят гораздо дешевле. Мало того, если в играх победа оставалась за синими, то в рабочих задачах мяч окончательно оказался на красной половине поля. Словом, эксперты были полны оптимизма, а Ryzen 5 3600 стал самым продаваемым процессором на рынке.

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Время шло, Intel выпустила 10-е поколение процессоров, которое не продемонстрировало сколько-нибудь серьёзного прорыва, зато оказалось крайне выгодным для покупки. Наиболее востребованными чипами стали Core i5-10400F и Core i5-10400. Оба имеют идентичную производительность, с разницей в отключённой игнорированной графике в первой модели. А чем на это ответила AMD? Всё просто, красные решили, что времена низких цен завершились. Давайте посмотрим динамику всех трёх процессоров на ЯндексМаркете.

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Как видите, несмотря на рост доллара, цены на процессоры Intel планомерно снижались, в то время как средняя цена на Ryzen 5 3600 ещё в ноябре достигала 19 000 рублей. Сейчас положение немного стабилизировалось, но только потому, что AMD так и не смогла обеспечить достаточное количество процессоров 5000-й серии, а отказываться от рыночной доли не хочется от слова совсем.


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На этом фоне особенно интересно выглядит Core i5-10600KF. С конца лета данный процессор подешевел на 3 тысячи, что сделало его отличным кандидатом на производительную сборку, а ведь при разнице с Ryzen 5 3600 всего в 3 тысячи, камешек Intel ощутимо быстрее в играх. На самом деле ему соответствует Ryzen 7 3700X, однако последний стоит просто немыслимые 28 тысяч, что очень дорого.  


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