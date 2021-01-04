Radeon RX 6800 XT оказался значительно медленнее GeForce RTX 3080 в трассировке лучей от Crytek
Несколько месяцев назад Crytek представила новый движок движка CryEngine 5.7, в состав которого вошла любопытная технология, позволяющая реализовать трассировку лучей на любой видеокарте. Изучить работу технологии можно было в демо Neon Noir. По сути перед нами первый и единственный пример реализации Ray Tracing аппаратным путём.
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Эксперты Wccftech решили выяснить, как с трассировкой лучей на движке Crytek справятся новые видеокарты на архитектуре NVIDIA Ampere и AMD Big Navi. В тесте участвовали модели от GeForce RTX 3090 до Radeon RX 6900 XT, включая все остальные модели новых линеек. Ниже можно посмотреть несколько скриншотов, а также видео самого тестирования.
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Как видите, в разрешении 1080р разница между красными и зелёными не такая большая, как в большинстве современных игр с поддержкой трассировки лучей и не превышает 10%. Положение дел немного ухудшается с ростом разрешения с 2К до 4К, но в целом соответствует падению fps на видеокартах NVIDIA. Всё это соответствует флагманам GeForce RTX 3090/ Radeon RX 6900 XT. А вот между Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3080 разница больше и составляет 20% в пользу зелёных.
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Что до выводов, то отставание видеокарт AMD по показателю трассировки лучей очевидно. Надежда на выход аналога DLSS есть, но пока судить об этом слишком рано. А вот без активации трассировки лучей красные могут отлично конкурировать, а по многим задачам даже превосходить конкурирующий лагерь.
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