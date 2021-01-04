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Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022

Никаких оптимистических новостей на этот счёт нет, поэтому придётся просто джать
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Польская студия CD Projekt RED пользуется среди геймеров уважением не только потому что не ставит на игры защиту. И дело даже не в том, что Ведьмак 3 – одна из лучших РПГ десятилетия. Поляки ценят не только деньги, но и мнение пользователей. Они тщательно выслушивают пожелания, выдавая контент с учётом интересов аудитории. Что немаловажно, они стараются делать максимальное количество дополнений, многие из которых оказываются абсолютно бесплатными. Так было с Ведьмаком, так будет и с Cyberpunk 2077.

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А вот со сроками всё сложно. Ранее нам сообщали, что первое DLС выйдет уже скоро, а работа над ним идёт ударными темпами. По этому поводу даже создали отдельную страничку. Как сообщают источники, после производственного ада, с которым столкнулись работники студии, ждать выхода дополнений в ближайшие месяцы не стоит. Все ресурсы направлены на оптимизацию игры, ведь несколько патчей практически ничего не изменили, подкорректировав некоторые поверхностные проблемы.

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Прямо сейчас в Cyberpunk 2077 наблюдается множество ошибок, от проваливания в текстуры, до нерабочих квестов. Не говоря о странном поведении NPC, которые явно недостойны пребывать в игре 2020 года. Алгоритм управления толпой примитивен, что вызывает раздражение уже в первые часы игры. Перечислять все дыры мы не будем, поскольку это просто невозможно. Суть в том, что в январе нас ждёт большой патч, а следом за ним такая же масштабная заплатка в феврале. 

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По некоторым сведениям, только после того, как Night City будет очищен от багов, боссы студии дадут добро на разработку дополнения. По срокам выход первого DLС ожидается к лету. А вот с многопользовательским режимом всё очень плохо. Ранее CD Projekt RED уверяла, что запустит его позднее в 2021 году. Похоже, что никто не ожидал проблем, которые свалятся на голову разработчиков. Согласно последним данным, ждать многопользовательского режима по типу GTA V стоит не ранее 2022 года. 

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Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022
Inqizitor
01:53
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