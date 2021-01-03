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На начало января запланирован анонс материнских плат на новом поколении чипсетов Intel 500-й серии. Уже известно, что топовые модели на чипсете Z590 получат доступ к новому интерфейсу PCIe 4.0. Долгое время точных сведений о поддержке процессоров текущего поколения не было, но сегодня стало окончательно ясно, что производитель не планирует и не планировал раньше реализовывать подобную функцию даже на флагмане Core i9 10990К.

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Это значит, что получить поддержку нового интерфейса можно выполнив несколько условий. Так, у вас должна быть материнская плата Z590 и процессор 11-го поколения Rocket Lake-S. Что любопытно, вам понадобиться процессор серии: Core i9, Core i7, Core i5, в то время как Core i3 именуется Comet Lake Refresh и будет основан на архитектуре предыдущего поколения.

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Такое заявление может явно не понравиться владельцам процессоров Intel, которые планировали получить доступ к более скоростному интерфейсу посредством замены материнской платы. Теперь же для доступа к новой функции нужно второй год подряд менять всю систему, что выглядит странно, а значит подойдёт далеко не всем.

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Напомним, согласно некоторым утечкам, ждать выхода новых настольных процессоров стоит не ранее конца марта. Выше можно ознакомиться со всей линейкой, а также некоторыми предварительными техническими характеристиками.