Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новогодние и рождественские праздники – самое лучшее время для того, чтобы порадовать себя или своих близких новым смартфоном. Одним из самых популярных брендов на российском рынке уже долгое время остаётся Xiaomi. Китайский производитель придерживается разумной ценовой политики, всегда предлагая больше других компаний при равной стоимости. При этом уже длительное время в числе наиболее интересных телефонов остаётся Redmi Note 9 Pro.

реклама

В начале 2021 года ожидался выход 10-й серии, но по непонятным причинам она была отложена на неопределённый срок, а значит лучшим выбором будет именно Redmi Note 9 Pro. Прямо перед Новым годом в официальном магазине Xiaomi в РФ телефон получил скидку в 4 000 рублей. Самое время воспользоваться отличным предложением.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Если вы прочитали наш материал с опозданием, либо по каким-либо причинам хотите взять его в другом магазине, то можно посмотреть в сторону Ситилинк. Что любопытно, здесь смартфон стоит около 22 тысяч, что на 2 тысячи дороже стоимости в официальном магазине со скидкой. Однако после прекращения сезона низких цен, данное предложение будет выгоднее. Точно такая же ситуация и на Регард. Присмотритесь к одному из ритейлеров, а пока давайте изучим сильные стороны Redmi Note 9 Pro.

реклама

реклама

Большой дисплей размером 6.67 дюймов, выполненный по технологии IPS HDR10 с современной защитой Gorilla Glass 5. Мощный процессор Snapdragon 720G, обладающий неплохой производительностью в играх и любых других задачах. Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, что больше, чем у многих флагманов 2020 года. 64 камера с отличным качеством съёмки фото и видео. Полный набор датчиков, включая популярный NFC, сканер отпечатков пальцев и многие другие интерфейсы.