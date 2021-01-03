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Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – игровой CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней скидкой в 4 000 р

Отличная скидка на мегапопулярный смартфон от Xiaomi
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Новогодние и рождественские праздники – самое лучшее время для того, чтобы порадовать себя или своих близких новым смартфоном. Одним из самых популярных брендов на российском рынке уже долгое время остаётся Xiaomi. Китайский производитель придерживается разумной ценовой политики, всегда предлагая больше других компаний при равной стоимости. При этом уже длительное время в числе наиболее интересных телефонов остаётся Redmi Note 9 Pro.

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В начале 2021 года ожидался выход 10-й серии, но по непонятным причинам она была отложена на неопределённый срок, а значит лучшим выбором будет именно Redmi Note 9 Pro. Прямо перед Новым годом в официальном магазине Xiaomi в РФ телефон получил скидку в 4 000 рублей. Самое время воспользоваться отличным предложением. 

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Если вы прочитали наш материал с опозданием, либо по каким-либо причинам хотите взять его в другом магазине, то можно посмотреть в сторону Ситилинк. Что любопытно, здесь смартфон стоит около 22 тысяч, что на 2 тысячи дороже стоимости в официальном магазине со скидкой. Однако после прекращения сезона низких цен, данное предложение будет выгоднее. Точно такая же ситуация и на Регард. Присмотритесь к одному из ритейлеров, а пока давайте изучим сильные стороны Redmi Note 9 Pro.

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Большой дисплей размером 6.67 дюймов, выполненный по технологии IPS HDR10 с современной защитой Gorilla Glass 5. Мощный процессор Snapdragon 720G, обладающий неплохой производительностью в играх и любых других задачах. Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, что больше, чем у многих флагманов 2020 года. 64 камера с отличным качеством съёмки фото и видео. Полный набор датчиков, включая популярный NFC, сканер отпечатков пальцев и многие другие интерфейсы. 

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