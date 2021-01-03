Процессоры Ryzen 5000 вернулись в российские магазины – цены почти соответствуют рекомендованным
Ещё совсем недавно о покупке процессора AMD Ryzen 5000-й серии можно было и не мечтать. Поставки прервались в первые же дни, а достать даже самую дорогую модель было невозможно. Энтузиасты разобрали первую партию, а понять, когда же ждать вторую поставку, было невозможно. Что же, прямо перед Новым годом в российские магазины поступила новая линейка процессоров. Поставка массовая, но может окончиться в любой момент, ведь желающих взять быстрый камень гораздо больше, чем доступно в продаже.
реклама
Сегодня мы рассмотрим несколько процессоров новой серии, которые доступны в магазине Регард. Для вашего удобства предлагаем ниже ознакомиться с официальными ценами в РФ, которые установила AMD ещё в ноябре. Смотрите на первый столбец, поскольку все представленные видеокарты поставляются в комплекте BOX.
Ryzen 9 5950X. Самый мощный представитель семейства. Мало того, это самый быстрый игровой процессор на данный момент. Имеет 16 ядер и тактовую частоту до 4.9 МГц. Как видите, данный камень стоит всего на 5 тысяч дороже его рекомендованной цены, что может говорить о стабилизации поставок и реальной возможности взять такой процессор сегодня, ведь даже через пару месяцев его стоимость не снизится существенно.
реклама
Ryzen 7 5800X. Мы бы не стали называть процессор за 45 тысяч народным, но разница с рекомендованной ценой составляет всего 4 тысячи рублей, что очень даже неплохо. Данный камень обладает 8 ядрами, работающими на частоте до 4.7 ГГц, что позволяет в любой игре при должной видеокарте получать максимальное количество fps.
реклама
Ryzen 5 5600X. Мог бы стать народным процессором, если бы не слишком высокая цена для камня такого уровня. В любом случае – это единственная возможность прикоснуться к новому игровому поколению AMD, заплатив минимальную цену.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила