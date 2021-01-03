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Решили купить себе новую видеокарту, но не знаете на какой модели остановить свой выбор? Ничего удивительного, ведь доступность в магазинах пока находится на недостаточном уровне. У NVIDIA дела обстоят немного лучше, но и здесь наблюдаются проблемы. К примеру, часто менее производительная GeForce RTX 3060 Ti стоит дороже RTX 3070. У AMD вообще всё странно. Недавно в продажу поступили новые видеокарты 6000 серии, но они так быстро пропали из магазинов, что купить их было откровенно нелегко.

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Сегодня мы с вами рассмотрим тестирование пяти графических чипов в реальных условиях, а именно: в играх, которые лучше, чем любые другие тесты отражают то, стоит ли новая карта тех денег, что за неё просят здесь и сейчас. Использовать мы будем результаты, полученные командой Benchmark. Разрешение установлено на отметку 2К, качество графики находится на максимальном уровне.

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3080

Radeon RX 6800

Radeon RX 6800 XT

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Поскольку видеокарт слишком много, мы не предлагаем вам ломать глаза в таблицах, где всё сливается в кашу. Поэтому смотрите результаты на скриншотах. Нас интересует параметр Avg FPS, что означает среднее количество кадров в секунду в той или иной игре. Выше участники тестирования.

Watch Dogs Legion

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Assassin's Creed Valhalla

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Cyberpunk 2077

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Horizon Zero Dawn

Resident Evil 3 Remake

Shadow of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Metro Exodus

Как видите, положение неоднозначное. Так, в некоторых играх победу одержала Radeon RX 6800 XT. Но в большинстве случаев у нас ничья или небольшое преимущество зелёной команды в лице GeForce RTX 3080. А вот Radeon RX 6800 кладёт на лопатки GeForce RTX 3070, побеждая её в абсолютном зачёте. GeForce RTX 3060 Ti вне конкуренции. Она обеспечивает отличную производительность. Осталось дождаться снижения цен, и мы получим кандидата на оптимальную видеокарту 2021 года для игр в разрешении 2К.



