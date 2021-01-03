NVIDIA Ampere vs AMD Big Navi – битва самых быстрых видеокарт 2020 года по мнению Benchmark
Решили купить себе новую видеокарту, но не знаете на какой модели остановить свой выбор? Ничего удивительного, ведь доступность в магазинах пока находится на недостаточном уровне. У NVIDIA дела обстоят немного лучше, но и здесь наблюдаются проблемы. К примеру, часто менее производительная GeForce RTX 3060 Ti стоит дороже RTX 3070. У AMD вообще всё странно. Недавно в продажу поступили новые видеокарты 6000 серии, но они так быстро пропали из магазинов, что купить их было откровенно нелегко.
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Сегодня мы с вами рассмотрим тестирование пяти графических чипов в реальных условиях, а именно: в играх, которые лучше, чем любые другие тесты отражают то, стоит ли новая карта тех денег, что за неё просят здесь и сейчас. Использовать мы будем результаты, полученные командой Benchmark. Разрешение установлено на отметку 2К, качество графики находится на максимальном уровне.
- GeForce RTX 3060 Ti
- GeForce RTX 3070
- GeForce RTX 3080
- Radeon RX 6800
- Radeon RX 6800 XT
Поскольку видеокарт слишком много, мы не предлагаем вам ломать глаза в таблицах, где всё сливается в кашу. Поэтому смотрите результаты на скриншотах. Нас интересует параметр Avg FPS, что означает среднее количество кадров в секунду в той или иной игре. Выше участники тестирования.
Watch Dogs Legion
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Assassin's Creed Valhalla
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Cyberpunk 2077
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Horizon Zero Dawn
Resident Evil 3 Remake
Shadow of the Tomb Raider
Red Dead Redemption 2
Metro Exodus
Как видите, положение неоднозначное. Так, в некоторых играх победу одержала Radeon RX 6800 XT. Но в большинстве случаев у нас ничья или небольшое преимущество зелёной команды в лице GeForce RTX 3080. А вот Radeon RX 6800 кладёт на лопатки GeForce RTX 3070, побеждая её в абсолютном зачёте. GeForce RTX 3060 Ti вне конкуренции. Она обеспечивает отличную производительность. Осталось дождаться снижения цен, и мы получим кандидата на оптимальную видеокарту 2021 года для игр в разрешении 2К.
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