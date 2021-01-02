Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда стало известно, что флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 получит всего 10 Гб видеопамяти, многие были откровенно удивлены, ведь вместе с ростом производительности мы получили уменьшением показателя памяти на 1 Гб по сравнению с предыдущим поколением. NVIDIA уверяла, что всё идёт согласно плану, а сам графический чип не нуждается в 20 Гб видеопамяти. Уже после стало известно, что на планы уменьшить объём памяти, повлиял дефицит сверхбыстрой GDDR6Х. Согласно последней информации, выход годных чипов памяти существенно вырос, а значит впереди глобальный пересмотр всей линейки.

реклама

Мы уже знаем о скором выходе GeForce RTX 3080 Ti, а вот о том, что NVIDIA готовит прокачанный вариант с приставкой «Super», не было слышно давно. Что любопытно, упоминается также видеокарта GeForce RTX 3070 Super. Судя по всему, обе займут промежуточную позицию между уже вышедшими моделями и тем, что только готовятся в продаже. Давайте рассмотрим на примере:

Базовый вариант: GeForce RTX 3080 10 Гб

Прокачанная версия: GeForce RTX 3080 Super 12/16 Гб

Флагман: GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

На самом деле пока сложно понять, что вообще происходит с планами NVIDIA. Так, в продажу должна поступить GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти, в то время как более быстрая GeForce RTX 3060 Ti имеет всего 8 Гб. Стоит помнить, что это одна из утечек, а значит планы производителя давно могли поменяться. Ну а как будет на самом деле, мы узнаем уже в 1 квартале, когда и состоится анонс и начало продаж карточек с приставкой «Ti».



