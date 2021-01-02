NVIDIA готовит ещё одну линейку видеокарт GeForce RTX 3070/3080 Super с 16 Гб быстрой памяти GDDR6Х
Когда стало известно, что флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 получит всего 10 Гб видеопамяти, многие были откровенно удивлены, ведь вместе с ростом производительности мы получили уменьшением показателя памяти на 1 Гб по сравнению с предыдущим поколением. NVIDIA уверяла, что всё идёт согласно плану, а сам графический чип не нуждается в 20 Гб видеопамяти. Уже после стало известно, что на планы уменьшить объём памяти, повлиял дефицит сверхбыстрой GDDR6Х. Согласно последней информации, выход годных чипов памяти существенно вырос, а значит впереди глобальный пересмотр всей линейки.
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Мы уже знаем о скором выходе GeForce RTX 3080 Ti, а вот о том, что NVIDIA готовит прокачанный вариант с приставкой «Super», не было слышно давно. Что любопытно, упоминается также видеокарта GeForce RTX 3070 Super. Судя по всему, обе займут промежуточную позицию между уже вышедшими моделями и тем, что только готовятся в продаже. Давайте рассмотрим на примере:
- Базовый вариант: GeForce RTX 3080 10 Гб
- Прокачанная версия: GeForce RTX 3080 Super 12/16 Гб
- Флагман: GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб
На самом деле пока сложно понять, что вообще происходит с планами NVIDIA. Так, в продажу должна поступить GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти, в то время как более быстрая GeForce RTX 3060 Ti имеет всего 8 Гб. Стоит помнить, что это одна из утечек, а значит планы производителя давно могли поменяться. Ну а как будет на самом деле, мы узнаем уже в 1 квартале, когда и состоится анонс и начало продаж карточек с приставкой «Ti».
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