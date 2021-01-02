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Разочаровались в Cyberpunk 2077? Или просто ждёте большого обновления от поляков? Что же, у нас есть отличные новости, которые немного подстаслят горькую пилюлю в виде гигантского количества багов и ужасной оптимизации новой игры. Как стало известно, очень скоро в свободный доступ попадёт самая большая и продвинутая модификация HD Reworked Project для The Witcher 3, которую сам автор называет не иначе как NextGen.

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Прежде чем читать дальнейший текст, рекомендуем вам ознакомиться с видео. Как видите, автор проделал гигантскую работу, а изменениям подверглись тысячи объектов. Графика выглядит впечатляюще, а новые текстуры заметны невооружённым взглядом. Обычно новые модификации лишь немного корректируют игровой мир. А здесь яблоки выглядят так, как будто их только сорвали с дерева. Рыба снята с удочки, а капуста словно с грядки.

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Увы, но прямо сейчас поиграть во всё это невозможно. Автор сообщил, что модификация скоро будет готова. Точных сроков нет, но, судя по всему, мод находится на финальной стадии разработки. Но и это не все плохие новости, ведь модификация потребует мощной видеокарты. Обойтись слабенькой GeForce GTX 1050 не получится. Вам потребуется видеокарта от 3 Гб видеопамяти. Рекомендуется Radeon RX 570 и более мощные графические чипы.

Кстати, данная модификация получила официальное одобрение от CD Projekt RED. Авторы оригинальной игры высоко оценили качество модификации, а это лучший комплемент, который может получить энтузиаст. Текущая версия мода доступна по ссылке.