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Энтузиаст показал масштабный мод для Witcher 3 – графика NextGen, получившая одобрение CD Projekt

Самая крутая модификация для Ведьмака, которая уже вызвала восторг создателей игры – CD Projekt RED
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Разочаровались в Cyberpunk 2077? Или просто ждёте большого обновления от поляков? Что же, у нас есть отличные новости, которые немного подстаслят горькую пилюлю в виде гигантского количества багов и ужасной оптимизации новой игры. Как стало известно, очень скоро в свободный доступ попадёт самая большая и продвинутая модификация HD Reworked Project для The Witcher 3, которую сам автор называет не иначе как NextGen.

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Прежде чем читать дальнейший текст, рекомендуем вам ознакомиться с видео. Как видите, автор проделал гигантскую работу, а изменениям подверглись тысячи объектов. Графика выглядит впечатляюще, а новые текстуры заметны невооружённым взглядом. Обычно новые модификации лишь немного корректируют игровой мир. А здесь яблоки выглядят так, как будто их только сорвали с дерева. Рыба снята с удочки, а капуста словно с грядки. 

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Увы, но прямо сейчас поиграть во всё это невозможно. Автор сообщил, что модификация скоро будет готова. Точных сроков нет, но, судя по всему, мод находится на финальной стадии разработки. Но и это не все плохие новости, ведь модификация потребует мощной видеокарты. Обойтись слабенькой GeForce GTX 1050 не получится. Вам потребуется видеокарта от 3 Гб видеопамяти. Рекомендуется Radeon RX 570 и более мощные графические чипы. 

Кстати, данная модификация получила официальное одобрение от CD Projekt RED. Авторы оригинальной игры высоко оценили качество модификации, а это лучший комплемент, который может получить энтузиаст. Текущая версия мода доступна по ссылке. 

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выше частоты - но все равно сливают по фпс ниже тдп - но все равно керогазит под 80 градусов👍😂
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John Jarvis
16:30
Сука, да оставьте ведьмака в покое!!!!
Энтузиаст показал масштабный мод для Witcher 3 – графика NextGen, получившая одобрение CD Projekt
jmaxj
16:29
На бумаге все ОК, на а практике шиш с маслом. Иной раз 3060ти обходит 6900хт, хотя это ценовой конкурент 3090. Позор драйверописателям амд.
AMD запатентовала использование чиплетов при создании графических процессоров
REY_B_
16:29
В оригинале, несколько больше - описала дизайн Crossfire на чиплетах. Но патентуются решения, а не идеи. Так что, как всегда, чуть измени, назови по другому, может быть отсудись (пиар нужен), и делай ...
AMD запатентовала использование чиплетов при создании графических процессоров
Adam01
16:27
Если цены на Интел будут на прежнем уровне амд фанбои будут локти кусать.
Флагман Intel Core i9-11900K оказался в 2 раза горячее AMD Ryzen 7 5800X и быстрее на 6.5% в CPU-Z
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