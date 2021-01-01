Российские цены на GeForce RTX 3070 опустились ниже RTX 3060 Ti – скидки доходят до 6 000 рублей
Перед Новым годом наблюдается высокий спрос на видеокарты. Все геймеры хотят себя порадовать мощным игровым решением, которое позволит перестать ловить подвисания и страдать от низких fps в Cyberpunk 2077. Если заглянуть не Регард, то выбора почти не осталось, покупатели разобрали все модели за 60, 70, 80 и даже 100 тысяч рублей. По сути выбора вообще нет, а значит самое время найти для наших читателей место, где ещё остались доступные карточки. И такое место есть – Ситилинк.
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Лучшим выбором этой зимы остаётся GeForce RTX 3070. Пока о большом снижении цены говорить рано, ведь для российского рынка NVIDIA установила официальную цену в 45 490 рублей. Но в наше время мало что продаётся по рекомендованным ценам, поэтому давайте посмотрим наиболее выгодные предложения.
Дешевле всех модель производства MSI. Прямо сейчас эту видеокарту можно взять со скидкой в 4 тысячи рублей, что станет отличным подарком по Новый год. Отметим, что видеокарта получила лёгкий буст с завода до 1755 МГц.
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Вторая модель также принадлежит перу MSI. Она получила буст до 1800 МГц, что даст вам пару кадров в секунду с минимальной переплатой. А вот скидка на видеокарту составляет 6 000 рублей.
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Если у вас есть лишние 7 тысяч рублей, то можно взглянуть в сторону топовой модели от MSI. При стоимости в 70 990 рублей она разгоняется до 1920 МГц в режиме буста, что на 200 МГц выше по сравнению с эталонной версией. Данная модель отличается интересным дизайном и эффективной системой охлаждения.
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Кстати, в продаже есть модели GeForce RTX 3060 Ti дороже чем GeForce RTX 3070, при рекомендованной разнице в цене между ними в 100 долларов.
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