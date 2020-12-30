Epic Games Launcher получил обновление и больше не замедляет процессоры AMD Ryzen
Несколько дней назад стало известно, что процессоры AMD подвержены негативному воздействию Epic Games Launcher. Так, на некоторых моделях Ryzen температура поднимается на 20% даже если ПО неактивно. Мало того, это использует ресурсы системы, которые могли быть направлены на игры. Ситуация неприятна, а значит не могла не привлечь внимание руководства Epic Games. Представители компании отреагировали молниеносно. Они признали ошибку, пообещав разобраться в случившимся как можно быстрее. Давайте посмотрим, что же у них получилось.
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Что же, уже сегодня появилось сообщение о выходе промежуточной версии 11.0.2, которая вносит ряд исправлений в проблемное ПО. Разработчики отмечают, что за такой короткий срок им не удалось протестировать программу на всех процессорах Ryzen, поэтому не могут гарантировать идеальную работу. Именно поэтому обновление лишь частично исправляет проблему.
Те, кто столкнулся с неприятной ситуацией на своём компьютере, могут попробовать новую программу. Неясно, насколько она будет эффективной. Сами разработчики подробностей не сообщают, так же, как пока неясно, когда будет доступно полное исправление. Тем не менее ситуация точно должна улучшиться.
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