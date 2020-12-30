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Есть студии, умудряющиеся выпускать несколько больших игр в год, а есть такие, которые могут растягивать удовольствие на 7и более лет. Ко второму типу принадлежит Rockstar. Ребята никуда не торопятся, предпочитая зарабатывать на одном проекте. Это значит, что качество игры должно находиться на столь высоком уровне, чтобы геймеры захотели заходить в онлайн и спустя 7 лет после выхода. Давайте перечислим несколько культовых серий Rockstar:

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Manhunt

Max Payne

LA Noire

Red Dead Redemption

Grand Theft Auto

Bully

О разработке продолжения для первых трёх не было вообще никакой информации. Red Dead Redemption вышла относительно недавно, а на шестую часть Grand Theft Auto миллионы геймеров молятся, ожидая больше, чем прихода Дедушки мороза со Снегурочкой в Новогоднюю ночь. В вот судьба Bully печальна.

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В 2017 году стало известно, что Rockstar одновременно работает над Red Dead Redemption 2 и Bully 2. Была создана отдельная команда, которая должна была рассказать о новых приключениях школьного хулигана. Однако совсем недавно выяснилось, что второй частью Bully решили пожертвовать, а все силы направлены на GTA VI. Нельзя сказать, что это плохо, ведь тех, кто ожидает мегахит от Rockstar, больше, чем любителей мелких школьных пакостников. Вот только за десять лет игра уже замораживается в третий раз. Учтите, что такой подход явно невыгоден разработчикам, ведь каждый раз нужно подгонять графику, дорабатывая движок.