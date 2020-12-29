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Если вы не можете купить одну из новых видеокарт NVIDIA, это не значит, что где-то под заводом стоит грузовик, в который положат пару тысяч графических чипов, а после увезут на расправу злым майнерам. Никто доподлинно не знает, происходит ли такое на самом деле, но некоторые товарищи столь впечатлительны, что могут поднять международный скандал из-за своих предрассудков, а некоторым просто нечего делать, что также приводит к неожиданным результатам.

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Наши читатели ещё не знакомы со случившимся, поскольку российские СМИ оказались слегка нерасторопны. Давайте начнём с самого начала. 27 декабря сотрудник портового склада Samsung в Южной Корее обнаружил партию видеокарт с логотипом NVIDIA. Как оказалось, общее количество изделий составляет 500 тысяч штук. Тут же выяснилось, что вся партия идёт по поддельным документам, а значит попросту украдена с завода. Паренёк расстроился не на шутку, ведь он, как и все мы, хотел купить себе GeForce RTX 3080. Естественно, он не стал молчать, заявив о безобразии 28 декабря во всеуслышание.

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Вчера в Испании был День святых простаков, что примерно соответствует нашему первому апреля. Как оказалось, вся история была обычной шуткой, но уж очень она правдоподобно выглядела. В итоге испанская пресса растиражировала эту информацию, после чего тысячи озлобленных геймеров начали призывать NVIDIA к ответу, не обратив внимания на приписку, что это шутка.

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К вечеру скандал удалось унять, а статья была удалена из первоисточника, поскольку сотни разгневанных геймеров плавно переместились с форумов NVIDIA обратно, призывая автора к ответу за столь неуместную шутку. Кстати, сейчас новость вновь опубликована. Ознакомиться с ней можно здесь.