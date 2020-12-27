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Пятнадцать лет неотъемлемой частью операционной системы Windows были бесплатные игры. За эти годы появилось несколько поколений пользователей ПК, которые привыкли в рабочее время разложить пасьянс, сыграть в «Червы» или попробовать силы в интеллектуальный маджонг. Эти и несколько других игр так прочно срослись с операционной системой, что исключение их из стандартного перечня в Windows 10 вызвало настоящий шок у любителей бездельничать за компьютерами по всей планете.

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На самом деле игры никуда не делись. Нужно оформить премиум подписку, после чего все они и даже множество новых вернётся. Вот только объяснить работодателю, что вам крайне нужны эти игры просто невозможно. Это значит, что миллионы людей по всей планете страдают, ведь их лишили развлечения за компьютером. Что же, сегодня мы расскажем, как все эти игры вернуть. Ниже список того, что будет доступно после использования нашего способа.

Солитёр (пасьянс)

Пасьянс Паук

Червы.

Сапёр

Косынка

Purple Place

Маджонг

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Инструкция

Скачать исполнительный файл Запустить и выбрать желаемые игры, убрав галочки с онлайн-версий Завершить установку Ищите игры в меню «Пуск» в разделе «Все приложения – игры».

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Отметим, что это пользовательская версия, созданная командой энтузиастов. В ней нет вирусов и других вредоносных программ, за что ручаются представители уважаемого ресурса Windowslatest. Перед вами полные копии классических игр из ОС Windows 7, пользуйтесь.