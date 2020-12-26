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HUAWEI P40 Pro продолжает дешеветь – 50+40 Мп камера, NFC и мощный процессор со скидкой 11 500 р

Отличная цена на один из самых мощный флагманов 2020 года
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Совсем недавно в продажу поступил сверхмощный HUAWEI Mate 40 Pro, который тут же занял все рейтинги по производительности и качеству работы камеры. Вот только в наших краях данный аппарат стоит около 90 тысяч. В современных условиях это уже никого не удивляет, но точно не вызовет ажиотажного спроса, ведь есть множество смартфонов, которые за не столь высокую цену предлагают отличные характеристики. Ходить далеко не будем, остановившись на предыдущем флагмане HUAWEI P40 Pro.

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Если зайти на официальный сайт китайской компании в РФ, то можно увидеть, что стоимость его во время акции упала на 11 500 рублей, что крайне выгодно, ведь настоящий монстр фотографирования стоит теперь 60 тысяч. Нельзя сказать, что это дёшево, однако данный аппарат ещё недавно размещался на месте нового флагмана, а значит всё ещё предлагает внушительные характеристики по сниженной цене.

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Что любопытно, в Ситилинк такой смартфон оценён в 59 490 рублей, что даже дешевле, чем на официальном сайте. Это значит, что можно взять его без привязки к каким-либо новогодним скидкам и акциям. При этом вы получаете официальное устройство, которое имеет гарантию 12 месяцев и полное сервисное обслуживание. Давайте кратко пройдёмся по более привлекательным характеристикам смартфона.

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  • Процессор: один из самых быстрых чипов на рынке – Kirin 990, имеющий большой запас прочности на несколько лет вперёд
  • Камера: сразу две камеры, на 40 +50 МП, что гарантирует высокое качество съёмки в самых плохих условиях.
  • Питание: 4200 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.
  • Дисплей: большой экран на 6.58 дюймов на 90 МГц, выполненный по стандарту OLED, что автоматически делает его одним из лучших на рынке.
  • Не обошлось без NFC и все основных интерфейсов. 
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