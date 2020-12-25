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За 2020 год 30% пользователей Windows 7 перешли на Windows 10 – статистика игры и рабочие станции

За год от старой доброй Windows 7 отказалось больше пользователей, чем за предыдуще два вместе взятых
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Прошедший год выдался сложным для среднего и малого бизнеса, планирующего перевести десятки и сотни компьютеров на операционную систему Windows 10. Дабы подстегнуть активность пользователей, Microsoft прекратила поддержку Windows 7, что стало настоящей проблемой для предпринимателей, которым в первую очередь важна безопасность личных данных и стабильность ОС, а не производительность ПК. 

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Судя по тому, как массово бизнес переходил на новую систему первые месяцы, к концу года должно было остаться не более 10% тех, кто упрямо отказывается от обновления. Если взглянуть на графики ниже, представленные аналитиками Netmarketshare, то можно убедиться, что на данный момент более 20% компьютеров остаётся на Windows 7. Главная причина лежит на поверхности – и это коронавирус, вынудивший весь мир сократить расходы в пользу выживания в критических условиях. 

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Несмотря на это, исход с «Семёрки» немалый. Это около 30%, что никогда не наблюдалось ранее, ведь все предыдущие 4 года мы были свидетелями плавного прироста общей доли «Десятки». Что любопытно, для геймеров выбор ОС давно не стоит. Так, чуть более 5% любителей игр остаются на Windows 7 в Steam, в то время как Windows 10 стала основной для почти 90% от общего числа пользователей. 

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Это весьма показательно, ведь Microsoft до сих пор предоставляет расширенную поддержку старой версии ОС, что гарантирует её актуальность, а вот многие производители игр уже давно отказались от Windows 7, что не оставило геймерам выбора. Что до бизнеса, то сложности с переходом связаны не столько с необходимостью покупки операционной системы, сколько с несовместимым оборудованием, которое просто не предназначено для Windows 10. 

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