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Долгое время видеокарта GeForce RTX 3080 Ti считалась не более чем выдумкой инсайдеров, которые выдавали желаемое за действительное. Так было до того, как AMD не выпустила флагманскую модель Radeon RX 6900 XT. Расклад сил резко поменялся, ведь последняя обладает производительностью на уровне RTX 3090, по цене на 500 долларов ниже. Ясно, что в такой ситуации выбора у NVIDIA просто не было.

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Какое-то время назад по сети поползли достоверные утечки о технических характеристиках новой GeForce RTX 3080 Ti, а сегодня появилось доказательство её существования от именитого бренда Asus. Как выяснилось, производитель работает как над сильно разогнанной версией, так и на максимально приближённой к тому, что можно назвать Founders Edition, или эталонной моделью.

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К сожалению, точных технически характеристик видеокарт представлено не было. Известно, что обе модели входят в линейку ROG STRIX, что до подробностей, то ранее уже появлялась следующая информация: GPU – GA102-250, который почти идентичен RTX 3090 и получит 10 496 ядер CUDA. Также новинка оснащена 20 Гб видеопамяти, работающей на скорости 19 Гбит/с. Всё это работает по 320-битной шине, как на RTX 3080.

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Судя по всему, это будет компромиссный вариант, который должен составить конкуренцию Radeon RX 6900 XT по примерно равной цене. Сроки выхода указываются на начало 2021 года.