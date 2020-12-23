Cyberpunk 2077 запустили в разрешении 8К на GeForce RTX 3090 – стабильные 6 fps с трассировкой лучей
Если вы хотите поиграть в Cyberpunk 2077 с относительным комфортом, то вам понадобиться дорогая видеокарта. Особенно всё сложно в разрешении 4К, где даже такая мощная модель, как GeForce RTX 3080, откровенно задыхается при активации трассировки лучей. Спасает или включение функции DLSS 2.0, или отключение волшебных лучиков. Что же, представьте себе, что будет в разрешении 8К. Не можете? Сейчас исправим.
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Эксперимент проводился на видеокарте GeForce RTX 3090 производства MSI. Итак, первым делом игра была запущена в 8К с активной трассировкой лучей. Читерскую DLSS не активировали, получив скудные 6.6 кадров в секунду. Неплохо? После включения DLSS удалось добиться от 12 до 19 fps. И только после изменения настроек на ультра производительность, что явно привело к ухудшению картинки, удалось получить стабильных 31 fps.
Указывается, что одной из главных проблем, с которыми столкнулась видеокарта в режиме 8К в игре Cyberpunk 2077, стало недостаточное количество видеопамяти. 24 Гб явно мало. Так, при отключении трассировки лучей, новинка способна проглотить 21 Гб, а с волшебными лучиками свободной видеопамяти просто не осталось. Остаётся надежда на две GeForce RTX 3090. Как думаете, может быть супер оптимизированный движок Cyberpunk 2077 остановится на 40 Гб?
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Кстати, выше можно посмотреть официальные тесты NVIDIA в разрешении 8К. Судя по всему, Cyberpunk 2077 действительно претендует на звание первого и последнего Next Gen 2020 года.
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