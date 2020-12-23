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Вместе с выходом процессоров и видеокарт AMD нового поколения стало известно о любопытной функции Smart Access Memory (SAM), также известной как Resizable BAR. Первое время она работала только в связке Ryzen + Radeon, однако позднее стало известно и о поддержке процессоров Intel, которые вместе с видеокартами AMD обеспечивают прирост в 5-10% в разных задачах. Стоит учитывать, что это увеличение мощности на ровном месте, которое достигается путём переключения настроек в BIOS.

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Какое-то время о поддержке видеокарт NVIDIA не было слышно, пока сегодня MSI не выпустила прошивку AGESA 1.1.9.0 для материнских плат на чипсетах X570 и B550. К сожалению, рассылка только началась, поэтому результатов тестирования пока нет. Это значит, что пока неясно, потребуется ли вам процессор Ryzen 5000-й серии, или можно ограничиться одним из актуальных камней Intel. Кроме того, даже если функция будет активирована, неясно, получат ли видеокарты NVIDIA сколько-нибудь заметный прирост. Также неизвестно, какое поколение видеокарт будет совместимо с новой технологией.

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Кроме поддержки SAM все платы получили новую функцию AMD Curve Optimizer. Это расширенный доступ к ядрам, где каждым из них можно управлять в ручном режиме. Доступны настройки тактовых частот и количества активных ядер. Есть возможность как разогнать процессор, повысив производительность, так и снизить тактовые частоты, что приведёт к падению потребления энергии и снижению нагрузки на систему.