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За последние недели почти все производители выпустили обновление BIOS для материнских плат на чипсетах 400-й серии AMD, открывающее путь к установке одного из процессоров Ryzen 5000. К сожалению, самих процессоров в магазинах до сих пор нет, а сроки их появления никто даже не обсуждает. Несмотря на это, некоторые производители материнских плат уже сообщили о выпуске прошивки, совместимой с новыми камнями на ещё более старых чипсетах 300-й серии.

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Сегодня о выходе бета-версии объявила ASRock. Производитель не стал ограничиваться только флагманскими моделями на чипсетах X370, расширив выпуск и на B350, и на A320. Стоит помнить, что многие из этих плат были выпущены ещё в 2017 году, а значит они не поддерживают PCIe 4.0 и некоторые другие функции, присущие новым процессорам.

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Кроме того, на многих материнских платах недостаточно внутренней памяти для хранения информации о всех четырёх поколениях процессоров Ryzen, что автоматически приведёт к отказу от поддержки первых двух поколений. В первую очередь это касается B350 и A320.

Всего в списке 16 моделей материнских плат. Названия кликабельны. Они ведут на сайт разработчика. Важно учитывать, что на бюджетные платы лучше не устанавливать мощные процессоры.

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