16 материнских плат ASRock на чипсетах X370/B350/320 получили поддержку Ryzen 5000 – список и ссылки
За последние недели почти все производители выпустили обновление BIOS для материнских плат на чипсетах 400-й серии AMD, открывающее путь к установке одного из процессоров Ryzen 5000. К сожалению, самих процессоров в магазинах до сих пор нет, а сроки их появления никто даже не обсуждает. Несмотря на это, некоторые производители материнских плат уже сообщили о выпуске прошивки, совместимой с новыми камнями на ещё более старых чипсетах 300-й серии.
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Сегодня о выходе бета-версии объявила ASRock. Производитель не стал ограничиваться только флагманскими моделями на чипсетах X370, расширив выпуск и на B350, и на A320. Стоит помнить, что многие из этих плат были выпущены ещё в 2017 году, а значит они не поддерживают PCIe 4.0 и некоторые другие функции, присущие новым процессорам.
Кроме того, на многих материнских платах недостаточно внутренней памяти для хранения информации о всех четырёх поколениях процессоров Ryzen, что автоматически приведёт к отказу от поддержки первых двух поколений. В первую очередь это касается B350 и A320.
Всего в списке 16 моделей материнских плат. Названия кликабельны. Они ведут на сайт разработчика. Важно учитывать, что на бюджетные платы лучше не устанавливать мощные процессоры.
- A320M PRO4 (P6.71) .zip
- A320M-HDV R3 (P3.62) .zip
- A320M-HDV R4 (P4.22) .zip
- A320M-HDV (P6.21) .zip
- A320M-ITX (P6.61) .zip
- AB350 Gaming K4 (P6.41) .zip
- AB350 Gaming-ITXac (P6.61) .zip
- AB350M-HDV (P6.21) .zip
- X370 Gaming X (P6.11) .zip
- X370 Gaming-ITXac (P6.61) .zip
- X370 Killer SLI (P6.61) .zip
- X370 PRO4 (P6.41) .zip
- X370 Professional Gaming (P6.61) .zip
- X370 TAICHI (P6.61) .zip.
- X370M Pro4 (P6.71) .zip
- X370M-HDV (P4.20) .zip
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