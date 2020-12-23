Энтузиаст создал для Cyberpunk 2077 игровые модели персонажей – свинку Пеппу, Шрека и Хидео Кодзиму
О проблемах Cyberpunk 2077 было сказано так много, что хочется рассказать о чём-то приятном, а желательно даже весёлом. К сожалению обнадёживающих новостей мало, ведь продажи фактически встали, поскольку львиную долю должны были принести владельцы консолей. В настоящее время продано 13 миллионов единиц, из которых 8 по предзаказам. Учтите, что лучше всего игра расходится в первые недели. Момент упущен и вернуть доверие геймеров будет сложно. Ну а пока кто-то страдает возле тормозящего компьютера, который выдаёт стабильные 15 кадров в секунду есть и те, кто просто веселится.
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Ниже можно посмотреть видео, автор которого создал несколько 3D-моделей, сделав их доступными для прохождения сюжетной линии Cyberpunk 2077. Скажем сразу, удовольствие играть за одноглазого Шрека крайне сомнительное удовольствие. В таком случае, может быть вас заинтересует Хидео Кодзима? Ну или хотя бы Лара Крофт.
Особенно весело смотрится свинка Пеппа или её более взрослый и заматеревший вариант. Уверены, вы бы точно захотели побегать таким монстром по городу. К сожалению, получить всё это не так просто, ведь для этого нужно купить эту самую 3D-модель у автора. Вполне возможно, что вскоре в одном из репаков на торренте кто-то соберёт всё это воедино, и тогда точно можно будет почувствовать себя не в Cyberpunk 2077, а GTA 3.
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