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Когда NVIDIA огласила цену на новый сверхмощный флагман для энтузиастов – GeForce RTX 3090, казалось, что наконец то стоимость подобных решений придёт в норму. Всё дело в том, что Titan RTX имел рекомендованные 3 000 долларов, а реально продавался за 4 000 и более долларов. Здесь же пороговая цена опустилась в два раза, до 1 500 долларов. Что же, не всё так просто, как хотелось.

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Недавно Asus выпустила видеокарту GeForce RTX 3090 Rog Strix в рамках коллекционной серии Gundam Edition. Рекомендованная цена для новинки стартует с 2 600 долларов, а вот её реальная стоимость куда выше. Так, на китайских площадках данная модель доступна за немалые 6 500 долларов. Сообщается, что это эксклюзивная версия для Азиатско-Тихоокеанского региона, где поклонники комиксов про больших роботов могут раскупить всё, на чём есть логотип Gundam.

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Отличительной особенностью, конечно же, стал уникальный дизайн. Не обошлось без разгона до 1890 МГц и трёх массивных вентиляторов, каждый из которых получил по 13 лопастей. При этом сама карточка занимает 2.9 слота. TDP видеокарты составит 480 Вт, что даёт неплохой манёвр для разгона. Для питания используется три 8-контактных разъёма. Выше есть изображения, на которых можно сравнить новинку с ранее считавшейся большой Titan RTX. Похоже, вскоре всем любителям мощных решений придётся покупать более вместительные корпуса.