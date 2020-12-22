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Последнее время инсайдеры сообщали несколько любопытных подробностей о том, каким образом будут развёртываться обновления для Windows 10. Логика сводилась к тому, что мы получим гораздо больше новых функций, чем это было в текущем году. Несколько раз в сеть даже попадал список нововведений, который выглядел крайне привлекательно. Если судить по последним новостям, всё это останется нереализованным.

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Известно, что версия ОС Windows 10 21H1 получит нумерацию 19043 и поступит на канал Release Preview уже в январе 2021 года Она будет доступна всем участникам программы Windows Insider, а её массовое развёртывание может состояться в 1 квартале 2021 года. Вот только значительных изменений ждать не стоит. Это будет проходное обновление, которое принесёт минимум функций. Ожидаются:

Новый значок для приложения «Настройки»

Тёмный режим в поиске ОС

Неназванные функции Кортаны.

Некоторые улучшения Диспетчера задач

Некоторые улучшения для настроек графики

Более глубокая интеграция Linux

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Инсайдеры сообщают, что Microsoft решила сделать этот выпуск второстепенным и уже начала работу над большим обновлением 21H2. Подробностей на этот счёт пока нет. Можно было бы ориентироваться на предыдущие слухи, но в связи с пересмотром политики относительно первого обновления, поручиться за точность прогнозов инсайдеров мы не можем. В любом случае неясно, почему было решено повременить с нововведениями, ведь за последнее время среди пользователей Windows 10 явно ощущается запрос на пересмотр меню «Пуск» и многих других спорных элементов ОС. Есть мнение, что 21H1 сосредоточится на стабильности системы. Это значит, что Microsoft может изменить всю логику выпуска обновлений, ведь ранее подобные правки вносились в конце года.