Вымогатель под видом Cyberpunk 2077 шифрует данные и требует 500 долларов
Что бы не происходило хорошего или плохого, всегда есть люди, которые на этом зарабатывают. Когда появляется дефицит видеокарт – это ребятки находят каналы с поставками, перепродавая желанные модели в несколько раз дороже энтузиастом. Точно такая же ситуация и с майнерами, которые получают свои видеокарты прямо с завода от тех, кто на этом деле зарабатывает миллионы. Что же, не стал исключением и ажиотаж вокруг Cyberpunk 2077.
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В данный момент известно, что CD Projekt Red не планирует создавать мобильную версию игры. Если такие планы и были, то сейчас у разработчика точно не будет времени, ведь вместо подготовки дополнений, все силы будут брошены на оптимизацию кривого кода. Но сколько людей об этом знают? Скорее всего, не все, а значит это отличный шанс заработать.
Как стало известно, в сети начали появляться сайты, на которых предлагается скачать мобильную версию Cyberpunk 2077. Сайты напоминают Google Play Store, что повышает доверие к ресурсу. Сразу же после установки мобильной версии Cyberpunk 2077 у вас появляется сообщение о том, что все файлы зашифрованы. Для получения доступа нужно отправить 500 долларов в Биткоинах.
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К счастью, из создавшегося положения есть выход. Если вы оказались в числе тех, кто получил такой сюрприз, читайте оригинальный материал, там есть решение. Если кратко, то вредоносное ПО похоже на ранее известную BlackKingdom, а значит внутри самой программы уже есть дешифратор.
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