Выясняем, стоит ли переплачивать 300$ за заводской разгон на примере Radeon RX 6800 XT в тесте SH
Давайте рассмотрим стандартную ситуацию, когда вы решили купить видеокарту. Предположим, вы уже определились с графическим чипом, но совсем не можете понять, какую именно модель и от какого производителя вам взять. Всё дело в том, что сам графический чип выпускает AMD или NVIDIA, а вот всё остальное доверяют партнёрам. Какое-то время оба производителя выпускают ещё и эталонные версии, но их мало, и они быстро заканчиваются. Суть же проблемы в том, что кастомные модели могут стоить на несколько сотен долларов дороже.
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Это откровенно сбивает с толку. Перед нами точно такое же количество памяти, идентичный графический чип, а отличия только в системе охлаждения и небольшом разгоне на сотню МГц. Пришло время выяснить, если реальная разница между эталонной картой и более дорогими, имеющими монструозные системы охлаждения и завышенную стоимость. А сделаем мы это на примере видеокарты Radeon RX 6800 XT. Давайте посмотрим на участников и сравним результаты, которые получили ребята с канала TheSpyHood.
- Эталонная Radeon RX 6800 XT
- XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319
- ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming
- ASUS Radeon RX 6800 XT TUF Gaming
- Sapphire Radeon RX 6800 XT nitro+
- Gigabyte Radeon RX 6800 XT WindForce Gaming
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Обычно мы предлагаем нашим читателям таблицу с результатами, однако здесь она окажется бесполезна, ведь в реальных играх разрыв между самой дорогой моделью от XFX и эталонной Radeon RX 6800 XT незначителен и явно не стоит переплаты в 300 долларов. Точно такая же ситуация и с другими моделями. Как видите, дополнительные 100 МГц на видеопамяти играют столь малозаметную роль, что говорить о целесообразности переплаты просто глупо. Кроме того, в некоторых случаях между картами вообще нет никакой разницы в производительности.
Отметим, что мы не призываем вас впадать в крайности. Просто перед покупкой стоит знать, что вы платите за красивую этикетку. В некоторых случаях более дорогие видеокарты тише, но стоит ли эта тишина пару сотен долларов?
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