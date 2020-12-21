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Давайте рассмотрим стандартную ситуацию, когда вы решили купить видеокарту. Предположим, вы уже определились с графическим чипом, но совсем не можете понять, какую именно модель и от какого производителя вам взять. Всё дело в том, что сам графический чип выпускает AMD или NVIDIA, а вот всё остальное доверяют партнёрам. Какое-то время оба производителя выпускают ещё и эталонные версии, но их мало, и они быстро заканчиваются. Суть же проблемы в том, что кастомные модели могут стоить на несколько сотен долларов дороже.

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Это откровенно сбивает с толку. Перед нами точно такое же количество памяти, идентичный графический чип, а отличия только в системе охлаждения и небольшом разгоне на сотню МГц. Пришло время выяснить, если реальная разница между эталонной картой и более дорогими, имеющими монструозные системы охлаждения и завышенную стоимость. А сделаем мы это на примере видеокарты Radeon RX 6800 XT. Давайте посмотрим на участников и сравним результаты, которые получили ребята с канала TheSpyHood.

Эталонная Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319

Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319 ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming

Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming ASUS Radeon RX 6800 XT TUF Gaming

Radeon RX 6800 XT TUF Gaming Sapphire Radeon RX 6800 XT nitro+

Radeon RX 6800 XT nitro+ Gigabyte Radeon RX 6800 XT WindForce Gaming

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Обычно мы предлагаем нашим читателям таблицу с результатами, однако здесь она окажется бесполезна, ведь в реальных играх разрыв между самой дорогой моделью от XFX и эталонной Radeon RX 6800 XT незначителен и явно не стоит переплаты в 300 долларов. Точно такая же ситуация и с другими моделями. Как видите, дополнительные 100 МГц на видеопамяти играют столь малозаметную роль, что говорить о целесообразности переплаты просто глупо. Кроме того, в некоторых случаях между картами вообще нет никакой разницы в производительности.

Отметим, что мы не призываем вас впадать в крайности. Просто перед покупкой стоит знать, что вы платите за красивую этикетку. В некоторых случаях более дорогие видеокарты тише, но стоит ли эта тишина пару сотен долларов?



