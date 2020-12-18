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Устали от обычных тестов? Что же, вы зашли по адресу ведь сегодня у нас мегатестирование. Ну где вы видели сразу все актуальные видеокарты в одном месте? Итак, ниже все участники битвы мировых масштабов:

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Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800

GeForce RTX 3090

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 2080 Ti

Никакой трассировки лучей и читерских технологий NVIDIA в виде DLSS 2.0. Только честный бой на равных в современных играх. Ну а помогут нам разобраться в выводах представители канала TheSpyHood, которые готовы удивить фанатов красной и зелёной компаний. Всё это работало на процессоре Core i9 10900K. Ниже скриншоты тестов в разрешении 4К, поскольку всё это крайне производительные и мощные видеокарты.

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Как видите, небольшое преимущество осталось за видеокартами NVIDIA. Radeon RX 6900 XT уступила GeForce RTX 3090 не более 5% в некоторых проектах, при паритете в больше половине игр. Точно такая же ситуация с GeForce RTX 3080, которая обходит Radeon RX 6800 XT в половине проектов. Разрыв небольшой, поэтому говорить о лидерстве рано.

Что любопытно, между Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 наблюдается точно такой же паритет, с небольшим преимуществом первой. Такое ощущение, что производители сговорились, либо получили доступ к инженерным GPU конкурента заранее. Всё это значит только одно: важно купить одну из видеокарт по максимально приближённой к реальности цене, а производительность у примерно одинаковых по стоимости моделей почти равна.



