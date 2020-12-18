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Битва флагманских видеокарт – Big Navi-Radeon RX 6000 против Ampere-GeForce RTX 3000 в тесте SH

Настоящее побоище флагманских видеокарт. Кто же победит?
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Устали от обычных тестов? Что же, вы зашли по адресу ведь сегодня у нас мегатестирование. Ну где вы видели сразу все актуальные видеокарты в одном месте? Итак, ниже все участники битвы мировых масштабов: 

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  • Radeon RX 6900 XT
  • Radeon RX 6800 XT
  • Radeon RX 6800
  • GeForce RTX 3090
  • GeForce RTX 3080
  • GeForce RTX 3070
  • GeForce RTX 3060 Ti
  • GeForce RTX 2080 Ti 

Никакой трассировки лучей и читерских технологий NVIDIA в виде DLSS 2.0. Только честный бой на равных в современных играх. Ну а помогут нам разобраться в выводах представители канала TheSpyHood, которые готовы удивить фанатов красной и зелёной компаний. Всё это работало на процессоре Core i9 10900K. Ниже скриншоты тестов в разрешении 4К, поскольку всё это крайне производительные и мощные видеокарты.

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Как видите, небольшое преимущество осталось за видеокартами NVIDIA. Radeon RX 6900 XT уступила GeForce RTX 3090 не более 5% в некоторых проектах, при паритете в больше половине игр. Точно такая же ситуация с GeForce RTX 3080, которая обходит Radeon RX 6800 XT в половине проектов. Разрыв небольшой, поэтому говорить о лидерстве рано. 

Что любопытно, между Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 наблюдается точно такой же паритет, с небольшим преимуществом первой. Такое ощущение, что производители сговорились, либо получили доступ к инженерным GPU конкурента заранее. Всё это значит только одно: важно купить одну из видеокарт по максимально приближённой к реальности цене, а производительность у примерно одинаковых по стоимости моделей почти равна. 


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