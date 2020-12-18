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Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту

Какую же видеокарту купил Ведьмак? Очень интеерсно!
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Генри Кавилл известен нашим читателям по нескольким большим ролям. В первую очередь – это Кларк Кент в фильме Супермен. Кроме того, именно он играет Геральта из Ривии в популярном сериале Ведьмак. Генри никогда не скрывал о своих пристрастиях к играм. Возможно, именно поэтому он так близок многим геймерам, считающих его своим несмотря на звёздность и разницу в заработках. 

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Летом Генри собрал себе компьютер на базе процессора Ryzen 9 3900X и видеокарты GeForce RTX 2080 Ti. Весь процесс записан на видео, что позволило фанатам воочию убедиться, что Генри способен вставить видеокарту в нужный слот и подключить к ней питание. Что же, судя по всему, пришло время новых героев, ведь старая GeForce RTX 2080 Ti уже далеко не самая быстрая модель на рынке. 

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Именно так думает Генри, ведь он избавился от своей старой видеокарты, купив новую GeForce RTX 3090. По его словам, на носу рождество, а значит пора бы уже и подготовится. Он заранее собрал мощный компьютер, украсит ёлку и сможет играть в свои любимые игры без зависаний и провалов fps. 

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Будем надеяться, что Генри выложит видеоотчёт, ведь нам всем интересно, во что он планирует играть на своём монстре. Кстати, неясно, почему он не сменил процессор, ведь его материнская плата Asus Crosshair VIII Hero на Х570 чипсете поддерживает даже самый мощный Ryzen 9 5950X. Может дело в дефиците? 


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