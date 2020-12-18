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Apple часто становится первооткрывателем в спорных начинаниях, направленных на особую заботу о новых покупателях и преданных пользователях. А вот в этом году впервые было принято решение вспомнить о проблемах окружающей среды, убрав зарядное устройство из комплекта со смартфоном, стоимостью полторы тысячи долларов. Можно припомнить и том, как последние несколько лет в комплекте была примитивная зарядка на 1 ампер, в то время как другие производители уже давно кладут более современные, полностью отвечающие понятию «быстрая зарядка».

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Нельзя не упомянуть ещё одну весёлую традицию, которую также принесла на рынок смартфонов Apple – это отказ от традиционного мидиджека. Всё это не могло пройти мимо других производителей, которые хотят иметь самый прорывной дизайн в виде чёлки, выбросить на свалку истории миниджек и начать экономить за счёт отказа от комплектного зарядного устройства.

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Как стало известно, в новой серии Galaxy S21 не будет комплектного зарядного на территории Европы. Samsung решила как следует позаботиться о природе, ведь южнокорейская компания ничуть не меньше Apple переживает о проблемах глобального потепления и других климатических изменениях.

На самом деле кому-то экономия может показаться несерьёзной. Однако в масштабах десятков миллионов единиц цифры могут доходить до сотен миллионов долларов. А ведь традицию можно расширить и на менее дорогостоящие линейки, что позволит получить миллиард чистой выгоды на пустом месте. Отметим, что новая серия сможет поддерживать зарядку до 30 Вт, но теперь её придётся докупать отдельно.