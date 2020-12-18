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Samsung последовала примеру Apple и откажется от комплектной зарядки на смартфонах серии Galaxy S21

Забота об экологии и пользователях может позволить сэкономить сотни миллионов долларов
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Apple часто становится первооткрывателем в спорных начинаниях, направленных на особую заботу о новых покупателях и преданных пользователях. А вот в этом году впервые было принято решение вспомнить о проблемах окружающей среды, убрав зарядное устройство из комплекта со смартфоном, стоимостью полторы тысячи долларов. Можно припомнить и том, как последние несколько лет в комплекте была примитивная зарядка на 1 ампер, в то время как другие производители уже давно кладут более современные, полностью отвечающие понятию «быстрая зарядка».

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Нельзя не упомянуть ещё одну весёлую традицию, которую также принесла на рынок смартфонов Apple – это отказ от традиционного мидиджека. Всё это не могло пройти мимо других производителей, которые хотят иметь самый прорывной дизайн в виде чёлки, выбросить на свалку истории миниджек и начать экономить за счёт отказа от комплектного зарядного устройства.

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Как стало известно, в новой серии Galaxy S21 не будет комплектного зарядного на территории Европы. Samsung решила как следует позаботиться о природе, ведь южнокорейская компания ничуть не меньше Apple переживает о проблемах глобального потепления и других климатических изменениях. 

На самом деле кому-то экономия может показаться несерьёзной. Однако в масштабах десятков миллионов единиц цифры могут доходить до сотен миллионов долларов. А ведь традицию можно расширить и на менее дорогостоящие линейки, что позволит получить миллиард чистой выгоды на пустом месте. Отметим, что новая серия сможет поддерживать зарядку до 30 Вт, но теперь её придётся докупать отдельно.

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Дмитрий Садов
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это тех момент когда машина исчезает прямо перед тобой? фига не знал... поляки новую фишку придумали
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Vlad Busterenko
17:02
Не плохо!!
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Vlad Busterenko
17:01
Бери 2070-2080 если найдешь за адекватную цену. 3000 серию ждать нечего
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
ERESIARX
17:01
ган3в3 купил не помню когда уже..Лет 10 наверное.Провод перегнулся возле мышки и начала мышь проподать.Стянул пластиковой стяжкой (на время) ,так и работаем уже лет 6.Разбирал-почистил и как новая.
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
element2010
17:00
Даже свободных денег жалко, у нас во всратой беларуси хотят за 3070 всего то чуть больше 900 баксов)0
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
element2010
16:59
Понимаю тебя, сижу на 1070ти которая с трудом уже фул хд вывозит, жду какую нибудь 3070 или 3080 по адекватной цене...
Курс Bitcoin превысил отметку в 23 000$ - геймеров ждёт новый дефицит видеокарт и завышенные цены
Кира Вернова
16:58
Так тебе часто дают выбор допустим.. стелс... или не стелс. Или какой -то обходной путь. Тоесть геймплейно есть выбор. В диалогах нет. ( но я и не ждал хеви рейн где многое от диалогов роляет).
Журналисты пришли к выводу, что 98 % реплик в диалогах Cyberpunk 2077 не влияют на развитие сюжета
SpeedT
16:58
Ну так речь идёт про технический момент, а не баг. Но заголовок для тупые хомяков придуман, чтобы больше срать в комментариях
Баги в Cyberpunk 2077 – это не ошибки разработчиков, а особенная стилистика игры – геймдизайнер CDPR
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