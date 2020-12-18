Samsung последовала примеру Apple и откажется от комплектной зарядки на смартфонах серии Galaxy S21
Apple часто становится первооткрывателем в спорных начинаниях, направленных на особую заботу о новых покупателях и преданных пользователях. А вот в этом году впервые было принято решение вспомнить о проблемах окружающей среды, убрав зарядное устройство из комплекта со смартфоном, стоимостью полторы тысячи долларов. Можно припомнить и том, как последние несколько лет в комплекте была примитивная зарядка на 1 ампер, в то время как другие производители уже давно кладут более современные, полностью отвечающие понятию «быстрая зарядка».
реклама
Нельзя не упомянуть ещё одну весёлую традицию, которую также принесла на рынок смартфонов Apple – это отказ от традиционного мидиджека. Всё это не могло пройти мимо других производителей, которые хотят иметь самый прорывной дизайн в виде чёлки, выбросить на свалку истории миниджек и начать экономить за счёт отказа от комплектного зарядного устройства.
Как стало известно, в новой серии Galaxy S21 не будет комплектного зарядного на территории Европы. Samsung решила как следует позаботиться о природе, ведь южнокорейская компания ничуть не меньше Apple переживает о проблемах глобального потепления и других климатических изменениях.
На самом деле кому-то экономия может показаться несерьёзной. Однако в масштабах десятков миллионов единиц цифры могут доходить до сотен миллионов долларов. А ведь традицию можно расширить и на менее дорогостоящие линейки, что позволит получить миллиард чистой выгоды на пустом месте. Отметим, что новая серия сможет поддерживать зарядку до 30 Вт, но теперь её придётся докупать отдельно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила