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Redmi Note 8 Pro стал одним из первых смартфонов, который получил прошивку MIUI 12 ещё летом. В этом есть огромная заслуга обычных покупателей, ведь именно этот аппарат стал одним из самых продаваемых в России и Европе в первой половине 2020 года. Телефон до сих пор отлично продаётся, что по логике вещей гарантирует ему долгую поддержку со стороны производителя.

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Как оказалось, у Xiaomi на этот счёт была собственная позиция. Так, уже в начале осени стало ясно, что китайская компания не планирует выпускать новую ОС Android 11 на Redmi Note 8 Pro. Вопросов было слишком много, а пользователи буквально заваливали официальный форум и местных модераторов гневными требованиями. Что же, похоже на то, что все препоны устранены.

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Как стало известно, сегодня вышло обновление на базе MIUI 12 и Android 10, которое устраняет все проблемы и ошибки, мешавшие развёртыванию более новым прошивкам. Что важно, это не китайская, а европейская версия. Рассылка уже началась, но продлится несколько недель, а значит многие пользователи получат её не сразу. Для тех, кто не хочет долго ждать, можно скачать новую версию и установить её самостоятельно: Recovery и OTA.

Важно учитывать, что это будет способствовать выходу на Redmi Note 8 Pro новой прошивки MIUI 12.5 и Android 11 уже в начале 2021 года.