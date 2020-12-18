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NVIDIA вернулась к Samsung – производством видеокарт GeForce RTX 30 займётся южнокорейская компания

Что это нам сулит? Будет снова дефицит?
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Тайваньский полупроводниковый гигант TSMC перегружен. Все мощности выкуплены, а свободных нет и не предвидится. На этом фоне спокойной гаванью могла бы стать южнокорейская Samsung, но и она оказалась неспособна произвести достаточное количество чипов. NVIDIA испытывает дефицит уже более трёх месяцев, а технологические инсайдеры уже в первые дни утверждали, что вина лежит именно на Samsung. Предполагалось, что на помощь придёт TSMC, но сегодня поступили неожиданные новости.

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Итак, главным и единственным поставщиком чипов для видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3000 снова станет Samsung. Источник уверяет, что производство графических чипов на архитектуре Ampere будет осуществляться по тому же 8-нм техпроцессу. По мнению аналитиков, есть как минимум три причины, вынудившие NVIDIA сделать выбор в пользу Samsung. 

  • Цена. Условия южнокорейского производителя явно выгоднее всего того, что предлагает TSMC. 
  • Технологические сложности. Для перехода на другой техпроцесс нужно было бы вмешательство инженеров в уже отточенную архитектуру Ampere, что крайне нежелательно и может потребовать времени.
  • Скорость. Есть мнение, что на этот раз Samsung сможет поставить достаточное количество чипов. 
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Кстати, вполне возможно, что у NVIDIA просто не было выбора, ведь TSMC могла предложить недостаточное количество мощностей, или любые другие неприемлемые условия. А вот как это скажется на конечных поставках готовых видеокарт, можно только догадываться. 

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