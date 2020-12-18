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Эпопея с Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 явно затянулась. Проблема вызвала недовольство обычных геймеров, ведь играть на консоли просто нереально. Лаги, подвисания и просадки fps сделали гейминг невыносимым. К этому подключились проблемы с текстурами и игровыми моделями. Многие пользователи тут же начали требовать возврат денег, однако политика Sony такова, что вернуть игру можно только в определённых случаях. Точнее: нужно провести в ней несколько часов, а не 10 и более, как есть у многих несчастных путешественников по мину Киберпанка.

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История настолько длинная и имеет столько сложных переплетений, что на её описание ушла бы целая статья. Суть в том, что ничего не меняется, игроки требуют возврат, а CD Projekt Red только разводит руками, посыпая голову пеплом. Что же, свершилось. Сегодня Sony приняла непростое решение, временно исключить Cyberpunk 2077 из списка доступных в PlayStation Store.

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Купить игру всё ещё можно на дисковых носителях, также как играть в уже приобретённые версии. Sony пишет о проблемах крайне сдержанным тоном, но чувствуется, что японцы крайне недовольны случившимся. Фактически CD Projekt Red просто выгнали, поскольку устали от проблем. Вернуть деньги могут абсолютно все покупатели Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, без ограничений времени и любых других. Возврат происходит в полном объёме. А вы помните когда с блокбастером происходило нечто подобное?