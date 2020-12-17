Xiaomi Mi 11 получит Android 14 в 2024 году и прошивку MIUI в 2025 году – новая инициатива Google
Одна из главных и широко разрекламированных функций Apple – это расширенная поддержка пользователей. Суть в том, что 5 лет после выхода смартфона, он получает новую версию ОС. Никто не расскажет вам о слабых процессорах и других проблемах, приводящих к несовместимости. Система просто выходит и всё. Совсем иначе дела обстоят на Android. Небольшие производители могут вообще не беспокоиться о поддержании устройств в актуальном положении.
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Немного лучше обстоят дела у крупных брендов, но и они постоянно отказываются от обязательств, когда дело касается бюджетных моделей. В ход идут клишированные оправдания, суть которых в заботе о пользователе. На самом деле мы понимаем, что выпуск обновлений требует денег, а значит невыгоден. Что же, изменить ситуацию хочет Google вместе с Qualcomm.
Сегодня стало известно о так называемом Project Treble. Согласно планам, все флагманские телефоны, оснащённые процессорами, начиная с Snapdragon 888, получат три гарантированных обновления Android и ещё одно обновление прошивки на четвёртом году. Это даёт ровно четыре года поддержки.
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Также было объявлено, что все смартфоны на Android 11, которые в 2021 году получат новые процессоры Qualcomm, могут также рассчитывать на 4 года поддержки. Это значит, что Xiaomi Mi 11 (изначально идёт на Android 11) получит Android 12 в 2022 году, Android 13 в 2023 году, Android 14 в 2024 году, а после ещё одно обновление MIUI в 2025 году. Любопытно, удастся ли Google и Qualcomm проследить за выполнением производителями своих обязательств.
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