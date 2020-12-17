Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новая функция Smart Access Memory (SAM) стала настоящим хитом последнего месяца. Над её реализацией работает NVIDIA и Intel. Отметим, что синие уже могут получить буст от 10 до 15% на материнских платах серии 400 при условии наличия видеокарты Radeon RX 6800 ХТ. Учтите, что это абсолютно бесплатный прирост fps, который доступен абсолютно всем, у кого есть подходящее оборудование.

реклама

Что же, несколько недель назад стало окончательно ясно, что чипсеты AMD 400 серии оказались лишены доступа к SAM, даже при условии наличия в системе подходящей видеокарты. Судя по последним данным, некоторые производители материнских плат более щедры и уже активировали бесплатный буст.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

О своём опыте запуска SAM на процессоре Ryzen 7 1700 и материнской плате Asus B450-Plus сообщил энтузиаст под ником Merich98. Он использовал версию BIOS 2409, где ему и удалось обнаружить необходимые настройки. Известно, что функция SAM требует наличия видеокарты последнего поколения, однако боец с настройками умудрился активировать её работу на карточке Radeon RX 580. Ниже представлены результаты.

реклама

Как оказалось, включить SAM можно, но пользы от это не будет. Судя по всему, вам действительно нужна видеокарта Radeon RX 6800 или её старшая версия. Что до разницы в fps, то она находится на уровне погрешности.

реклама



