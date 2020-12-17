Бесплатный буст AMD SAM запущен на Ryzen 7 1700 + Radeon RX 580 и B450 – результат неоднозначный
Новая функция Smart Access Memory (SAM) стала настоящим хитом последнего месяца. Над её реализацией работает NVIDIA и Intel. Отметим, что синие уже могут получить буст от 10 до 15% на материнских платах серии 400 при условии наличия видеокарты Radeon RX 6800 ХТ. Учтите, что это абсолютно бесплатный прирост fps, который доступен абсолютно всем, у кого есть подходящее оборудование.
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Что же, несколько недель назад стало окончательно ясно, что чипсеты AMD 400 серии оказались лишены доступа к SAM, даже при условии наличия в системе подходящей видеокарты. Судя по последним данным, некоторые производители материнских плат более щедры и уже активировали бесплатный буст.
О своём опыте запуска SAM на процессоре Ryzen 7 1700 и материнской плате Asus B450-Plus сообщил энтузиаст под ником Merich98. Он использовал версию BIOS 2409, где ему и удалось обнаружить необходимые настройки. Известно, что функция SAM требует наличия видеокарты последнего поколения, однако боец с настройками умудрился активировать её работу на карточке Radeon RX 580. Ниже представлены результаты.
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Как оказалось, включить SAM можно, но пользы от это не будет. Судя по всему, вам действительно нужна видеокарта Radeon RX 6800 или её старшая версия. Что до разницы в fps, то она находится на уровне погрешности.
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