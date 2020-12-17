Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Microsoft постоянно экспериментирует с новыми функциями. О многих из них мы так никогда и не узнаем, поскольку все они не выходят из тестовой лаборатории, ну а некоторые прямо сейчас есть в одной из закрытых сборок, предназначенных для команды инсайдеров. Этим ребятам запрещено рассказывать о новинках, но многих это не останавливает. Последние утечки позволяют сделать выводы о том, что нас ждёт в ближайшее время. Давайте поговорим о пяти новых полезных функциях Windows 10, ожидаемых в 2021 году.

реклама

Расширенный монитор питания. Сколько десятилетий Microsoft не могла реализовать простую функцию контроля активности, которая давно есть на ОС Android? Сложно сказать. Что же, в 2021 году это свершится. Пользователю будет доступна информация за сутки или за неделю, с графиками и другими подробностями.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Улучшенная Панель задач. С этим пунктом всё достаточно сложно. Сообщается, что Microsoft даст пользователю гибкую настройку Панели задач. Якобы, это значительно упростит работу, поскольку всё самое нужно будет находиться в одном месте, а вот конкретики пока нет. Поверим инсайдерам на слово, ведь они сообщают о существенных улучшениях.

реклама

Продвинутый экран блокировки. Эта функция касается только наиболее современных ноутбуков или планшетов. Microsoft планирует «прикрутить» акселерометр к экрану блокировки, что позволит менять вид с горизонтального на вертикальный, а также настраивать систему на заблокированном устройстве.

реклама

Продвинутые рекомендации по очистке. Полезная настройка, которая позволит улучшить состояние системы на основе рекомендаций компьютера. Улучшенная версия того, что давно уже существует. Позволит получить доступ к неиспользуемым файлам и ПО, сгруппировав их по дате.

Эксперименты с местоположением. Ранее планировалось внедрить функцию, которая позволит отслеживать перемещение вашего ноутбука или планшета, рисуя хронологию за день или любой другой срок. Также можно использовать для отслеживания украденного устройства. Судьба данной функции пока не ясна.