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2020 год запомнится не только глобальной эпидемией коронавируса, но и масштабным дефицитом полупроводников. Все ключевые игроки хотят наращивать производительность, требую всё более совершенных технологий. Минимальное, на что согласны лидеры рынка – это 7/8-нм техпроцесс. И это не говоря об Apple, выкупившей все квоты на 5-нм производство. Прямо сейчас мы наблюдаем системные проблемы, которые аналогичны для всех рынков. Как оказалось, что обычному пользователю проблемы – для перекупщика шанс заработать.

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PlayStation 5 пропала из магазинов сразу же после начала продаж. Консоли нет уже месяц. Сказать точно, когда она появится, сложно. Что же, есть те, у кого склад всегда забит новенькими приставками, а достать пару сотен консолей для них не проблема. Эти товарищи имеют связи с крупными магазинами или поставщиками, которые напрямую выгружают им товар. Как оказалось, за один месяц продажи приставки PlayStation 5 у перекупщиков на eBay составили 34 миллиона долларов, из которых 19 миллионов – чистая прибыль. Неплохо идут дела и у Xbox Series X, которую продали в количестве более чем 29 тысяч единиц на сумму 23 миллиона долларов против 33 тысяч единиц PlayStation 5.

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Что до NVIDIA, то в руки к перекупщикам попали более 15 тысяч видеокарт серии GeForce RTX 3000, что обеспечило 22 миллиона продаж с доходом 9 миллионов только на eBay. AMD слегка разочаровала, ведь видеокарт не досталось не только геймерам, но и перекупщикам. Бедолаги смогли получить доступ только к 454 единицам.

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Стоит помнить, что это всего одна площадка, пусть и самая крупная. Точно такая же ситуация происходила по всему миру. Люди, приближённые к поставкам, смогли заработать миллионы долларов, вынуждая самых нетерпеливых геймеров платить в 3 и более раз дороже за увлечения.