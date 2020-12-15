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В далёких 60-х годах прошлого столетия один из основателей Intel – Гордон Мур выдвинул фундаментальный принцип развития полупроводниковой отрасли – Закон Мура. Его идеи основывались на эмпирических данных, свидетелем которых он был много лет. После нескольких правок Мур пришёл к выводу, что каждые 2 года количество транзисторов процессора должно удваиваться, точно так же как и общая производительность за тот же срок (изначально второй показатель был зафиксирован на уровне 18 месяцев).

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Уже давно известно, что Закон Мура не работает. Intel долгое время пыталась наращивать количество транзисторов, но угнаться за производительностью нет никакой возможности. Что же, сегодня мы с вами стали свидетелями рождения нового Закона Хуанга, названного в честь главы NVIDIA.

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Именно так считает один из ведущих учёных компании – Билл Далли, ранее возглавлявший факультет компьютерных наук Стэнфордского университета. Этот гигант мысли работает в NVIDIA с 2009 года, и заведует одним из ключевых направлений развития компании – исследованиями в области искусственного интеллекта и трассировки лучей. Согласно новому Закону Хуанга, производительность GPU в области ИИ будет удваиваться каждый год. По его мнению, именно искусственный интеллект, а не микросхемы будут играть ключевую роль, что приведёт в свою очередь к росту мощности компьютера.

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Для реализации столь амбициозных планов разработан инструмент MAGNet – модульный генератор-ускоритель для нейронных сетей, способный достигать 100 триллионов операций на Вт, или 100 TOPS. Это на порядок (более десяти раз) выше, чем у любых коммерческих чипов на рынке. Что любопытно, в конференции приняли участие главы крупных компаний, включая: Alibaba, Baidu, China Telecom, Dell Technology, Xinhua Three, Inspur, Kuaishou, Microsoft, Ping An, Xiaomi, AWS, ByteDance, Didi, Lenovo и Tencent.