Intel может совершить 50% рост производительности IPC процессоров в 2021 году – AMD не более 19%
В настоящее время Intel пребывает в непривычном для себя статусе догоняющего. Такая ситуация наблюдается абсолютно по всем направлениям: от настольных компьютеров, до высокопроизводительных станций для энтузиастов. И уж совсем всё плохо на серверном направлении, где преимущество красной команды достигает двукратных значений. Что же, если вы думали, что синие так и будут сидеть сложа руки, то спешим вас порадовать, ведь вскоре всё изменится.
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В данном материале мы поговорим о серверных чипах семейства Sapphire Rapids. Сообщается, что они получат 56 ядер, на базе зрелого 10-нм техпроцесса. Немаловажно и то, что они будут включать 4 стека HBM2 с максимальным объёмом памяти 64 Гб с невероятной пропускной способностью в 1 Тб/с. Всё это приведёт к колоссальным 400 Вт TDP.
Дополнительно указывается, что процессоры получат поддержку скоростного интерфейса PCIe 5.0, а также будут работать с ОЗУ DDR 5. На самом деле всё это в том или ином виде мы знали, а теперь время для новой информации: инсайдер уверяет, что в следующем поколении серверных процессоров Intel ожидается прирост IPC на уровне 50%.
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Предположительно AMD сможет обеспечить не более 19% рост на новой архитектуре Zen 3. Конкуренция обостряется, а значит впереди нас ждут ещё больше производительных процессоров как в серверном высокопроизводительном сегменте, так и на настольном направлении, куда инновации обычно приходят по остаточному принципу.
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