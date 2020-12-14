Мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X оказался на 10% медленнее 8-ядерного Core i9-11900K в тесте AoS
Не секрет, что после выхода процессоров AMD 5000-й серии многие геймеры задумались о покупке одного из представителей новой линейки. Всё дело в отличном соотношении между производительностью в реальных задачах и игровым потенциалом. Главным фактором, ограничивающим их популярность, остаётся дефицит, который возник по причине отсутствия свободных мощностей, однако вскоре все проблемы решатся. Это ставит Intel в опасное положение. Что же, спасти дело может 11-е поколение синих процессоров.
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Сегодня в популярном бенчмарке Ashes of The Singularity (AoS) был протестирован 8-ядерный флагман следующего поколения – Core i9-11900K. Он является самым быстрым представителем Rocket Lake-S и выполнен на базе архитектуры Cypress Cove. Ниже представлены результаты по данному процессору, а также сравнительная диаграмма, демонстрирующая разрыв между участниками.
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Как видите, Core i9-11900K получил около 63 fps. Тестирование проводилось в разрешении 1080р, графические настройки переведены в режим Crazy, при этом использовалась видеокарта RTX 2080 Ti. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти результаты Core i9-10900K на 9%. Что до скорости 16-ядерного Ryzen 9 5950X, то он отстал он нового 8-ядерника на 10%. Отметим, что перед нами инженерный вариант, вполне возможно, что более поздние экземпляры смогут ещё больше нарастить разрыв между текущим поколением AMD.
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