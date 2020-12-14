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О проблемах с производительностью Cyberpunk 2077, знают все наши читатели, однако мало кто толком понимает, сколько же кадров в секунду выдаёт новое поколение видеокарт NVIDIA. Вполне возможно, что вы видели вырванные из контекста цифры, но никогда всё сразу. Итак, в левом углу ринга у нас:

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GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3090

В правом углу глюченый и плохо оптимизированный Cyberpunk 2077, который способен превратить в калькулятор любой мощный компьютер. А понять, насколько расклад сил равный, нам помогут представители Ютуб-канала – TheSpyHood. Давайте посмотрим таблицу, где уже зафиксированы средние результаты по всем видеокартам в разрешении 4К. В качестве процессора использовался Core i7-10700K.

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Посмотреть видео можно ниже. Там есть любопытная информация по загрузке процессора и видеопамяти. Мы же, со своей стороны отметим, что новое поколение видеокарт GeForce RTX 3000 не разочаровало. Несмотря на плохую оптимизацию мы видим 80 и выше кадров в секунду в разрешении 4К. Стоит добавить, что в тестировании отключена трассировка лучей, поскольку её активация ведёт к большим просадкам. Вполне возможно, что, когда разработчики выпустят несколько патчей, ситуация изменится, пока же многие выбирают именно высокую производительность, вместо волшебных лучиков.

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