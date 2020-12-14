Cyberpunk 2077 vs NVIDIA – тестирование видеокарт GeForce RTX 3090/3080/3070/3060 Ti в 4К от SH
О проблемах с производительностью Cyberpunk 2077, знают все наши читатели, однако мало кто толком понимает, сколько же кадров в секунду выдаёт новое поколение видеокарт NVIDIA. Вполне возможно, что вы видели вырванные из контекста цифры, но никогда всё сразу. Итак, в левом углу ринга у нас:
реклама
- GeForce RTX 3060 Ti
- GeForce RTX 3070
- GeForce RTX 3080
- GeForce RTX 3090
В правом углу глюченый и плохо оптимизированный Cyberpunk 2077, который способен превратить в калькулятор любой мощный компьютер. А понять, насколько расклад сил равный, нам помогут представители Ютуб-канала – TheSpyHood. Давайте посмотрим таблицу, где уже зафиксированы средние результаты по всем видеокартам в разрешении 4К. В качестве процессора использовался Core i7-10700K.
Посмотреть видео можно ниже. Там есть любопытная информация по загрузке процессора и видеопамяти. Мы же, со своей стороны отметим, что новое поколение видеокарт GeForce RTX 3000 не разочаровало. Несмотря на плохую оптимизацию мы видим 80 и выше кадров в секунду в разрешении 4К. Стоит добавить, что в тестировании отключена трассировка лучей, поскольку её активация ведёт к большим просадкам. Вполне возможно, что, когда разработчики выпустят несколько патчей, ситуация изменится, пока же многие выбирают именно высокую производительность, вместо волшебных лучиков.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила