Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Cyberpunk 2077 vs NVIDIA – тестирование видеокарт GeForce RTX 3090/3080/3070/3060 Ti в 4К от SH

Cyberpunk 2077 против всей линейки видеокарт NVIDIA нового поколения. Кто же победит?
[ ] для раздела Блоги
2
2080 Super за копейки в Регарде. Таких цен еще не было
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

О проблемах с производительностью Cyberpunk 2077, знают все наши читатели, однако мало кто толком понимает, сколько же кадров в секунду выдаёт новое поколение видеокарт NVIDIA. Вполне возможно, что вы видели вырванные из контекста цифры, но никогда всё сразу. Итак, в левом углу ринга у нас:

реклама

  • GeForce RTX 3060 Ti
  • GeForce RTX 3070
  • GeForce RTX 3080
  • GeForce RTX 3090

В правом углу глюченый и плохо оптимизированный Cyberpunk 2077, который способен превратить в калькулятор любой мощный компьютер. А понять, насколько расклад сил равный, нам помогут представители Ютуб-канала – TheSpyHood. Давайте посмотрим таблицу, где уже зафиксированы средние результаты по всем видеокартам в разрешении 4К. В качестве процессора использовался Core i7-10700K. 

анонсы и реклама
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Посмотреть видео можно ниже. Там есть любопытная информация по загрузке процессора и видеопамяти. Мы же, со своей стороны отметим, что новое поколение видеокарт GeForce RTX 3000 не разочаровало. Несмотря на плохую оптимизацию мы видим 80 и выше кадров в секунду в разрешении 4К. Стоит добавить, что в тестировании отключена трассировка лучей, поскольку её активация ведёт к большим просадкам. Вполне возможно, что, когда разработчики выпустят несколько патчей, ситуация изменится, пока же многие выбирают именно высокую производительность, вместо волшебных лучиков. 

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
9
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
9
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
2
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 42
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 2080 Super стала самой недорогой производительной видеокартой в российской рознице
23
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
102
Windows 10 лишится от одного и самых популярных инструментов эпохи Windows 7
13
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
63
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 могут быть связаны с Intel Compiler — есть решение для роста fps
310
Xiaomi назвала 78 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году – сроки и полный список
2
Xiaomi Mi 10T Pro подешевел на 4 000 рублей – 108 Мп флагман со 144 Гц дисплеем по скидке «12.12»
7
NVIDIA опубликовала рекомендации по настройке Cyberpunk 2077 для комфортного игрового процесса
53
Визуальные различия между Low и Ultra графикой в Cyberpunk 2077 минимальны, но дают 2Х-рост fps – TG
41
Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn
49
В Cyberpunk 2077 поместили отсылки к сразу двум мировым хитам: The Witcher 3 и GTA: San Andreas
11
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
35
Видеокарты станут еще дороже — цены на чипы NVIDIA, AMD и GDDR память вырастут на 10%
118
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
104
NVIDIA извинилась перед известным YouTube-каналом HardwareUnboxed и сняла с него все санкции
55
Cyberpunk 2077 и минимальные системные требования, можно ли играть на такой конфигурации
13
GTA 6 могут перенести на неопределённый срок – виноваты многочисленные баги в Cyberpunk 2077
14
Существование прокачанной версии GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб подтверждено в новой версии AIDA64
12
Процессоры Intel 11-го поколения получат более высокие тактовые частоты на все ядра – до +200 МГц
26
PlayStation 4 можно списывать со счетов – Cyberpunk 2077 выдаёт 20fps@720р на минимальных настройках
54

Популярные статьи

Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
146
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
32
60 fps для всех или оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
9
Обзор держателя кабеля мышки Canyon WH100 на основе личного опыта использования
33
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
3

Сейчас обсуждают

НАРОЧИТО ВЫЧУРНО
01:38
Да. за то что с Бидоном фоткался. Как и вся наша кодла предателей. Всё умрут вскоре.
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Morder
01:37
Началось. Скоро начнут новый ИИ, диалоги, анимации и сюжет патчем добавлять. Удивительная польская поделка. На проверку оказалось, что игра может предложить только хороший визуал. Во всех остальных от...
Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
warmuza
01:30
5 причин, почему я купил пачку макарон, а не РУЗЕН 5900Х. 7 причин, почему моя RTX 3090 не влезла в ITX корпус. 9 причин, почему рабочая AMD 6800 лучше сгоревшей NVIDIA 6600GT. 11 причин, почему AS...
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
Terex VS
01:29
дождались эпичность! с РС на консольки.. ха-ха
Радость для хейтеров - из-за игры Cyberpunk 2077 обрушились акции CD Projekt
Александр Шуфер
01:28
Мир катится к феодальному капитализму......
На заводе Apple в Индии вспыхнул масштабный бунт – 2 000 работников разгромили крупное производство
Aleksey Arkhangelskyi
01:25
Помню этот день. Круто было. 8 лет назад. А титю сосал- твоей жене
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
дунаев дмитрий
01:24
так он и говорит что основная причина это карта! гони не гони проц карта не даст получить больше фпс! пс.вывод... вывод что при такой карте разгон бесполезен и даже вреден его и в стоке за глаза для 1...
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
Terex VS
01:22
друг мой, всё ясно было и так. благодарность за труд. тряпки только поменяй
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
НАРОЧИТО ВЫЧУРНО
01:21
Конечно, в центре Москвы прям напротив Кремля, а на земле валялась визитка Путина. Шоб никто не дохадался. Если бы Путин заказал убийство Немцова (зачем ему этот клоун, политический мертвец из 90х),...
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
Зю
01:14
Я на Тубане некоторое время на 5 ядрах сидел, потому что гнался заметно лучше, а 5 ядер было с головой.
AMD Phenom II X4 960T BE сверкнул пятым ядром в HWBot x265 4K на частоте 6.2 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем