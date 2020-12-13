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Выход Cyberpunk 2077 омрачился проблемами с оптимизацией и багами в релизной версии. Исправить ситуацию пока не удалось. Всё это привело к недовольству обычных пользователей, которые забрасывали игру на Metacritic негативными отзывами. Дело дошло до того, что рейтинг опустился ниже 75%, что крайне мало для подобного проекта. На этом фоне руководство CD Projekt Red объявило, что премии сотрудникам будут задержаны до тех пор, пока проблемы не устранятся.

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С одной стороны – перед нами справедливое и взвешенное решение, ведь разработчики действительно допустили массу просчётов. А вот с другой – среди команды есть и те, кто сделал свою работу качественно. Всё это часть внутренней кухни, доступ к которой сильно ограничен. Судя по тому, что вся эта информация попала в прессу, накал страстей высок как никогда. Подробности не уточняются, но руководитель CD Projekt Red Адам Бадовски заявил, что премии будет выплачены.

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По его словам, первоначально планировалось привязать бонусы к рейтингу игры на Metacritic, но в текущих обстоятельствах это невозможно. Адам надеется, что все проблемы будут решены, что в будущем позволит стабилизировать рейтинг игры. Ну а пока премии будут начислены в полном объёме.