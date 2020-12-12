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Xiaomi Mi 10T Pro подешевел на 4 000 рублей – 108 Мп флагман со 144 Гц дисплеем по скидке «12.12»

Самое время купить сверхмощный флагман со 108 Мп камерой и 144 Гц дисплеем
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В начале текущего года Xiaomi выпустила флагманский смартфон Mi 10. Он стал одним из первых на планете, получивших 108 Мп камеру, способную делать снимки невероятного качества. Наиболее продвинутой версий стала модель Mi 10 Ultra, но китайский производитель сделал её своеобразным эксклюзивом, что привело к дефициту. В итоге получить гаджет со 100-кратным зумом смогли немногие из тех, кто способен был его купить. 

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Год подходит к концу, а значит время выпустить ещё одну версию со 108 Мп камерой, сделав цену на неё дешевле оригинала, но добавив несколько крутых фишек. Именно таким стал Mi 10T Pro. Заметим, что версия без приставки «Pro» лишена продвинутой камеры, а стоит ненамного дешевле, поэтому мы остановимся на более интересном аппарате.

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Сегодня 12.12, а значит самое время для распродажи, которая сейчас проходит на официальной российской площадке Xiaomi. Скидка составила 4 000 рублей, что не так много, как нам бы с вами хотелось, но вполне внушительно, ведь это позволит сделать себе подарок в виде одного из аксессуаров. 

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Если вы зашли в данную новость с опозданием, а акции уже окончилась, то почему бы не заглянуть в Ситилинк? Версия 8/256 там стоит всё те же 45 990 рублей, при условии добавления промокода XIAOMI1. Если вы забыли, что же собой представляет Mi 10T Pro, то ниже есть краткая характеристика:

  • Процессор: Snapdragon 865+. Это заряженная версия обычного флагмана, позволяющая получить ещё более высокую производительность.
  • Память: 8/256 Гб, что будет достаточно даже для меломанов и любителей фотографировать всё, что движется
  • Камера: основной 108 Мп модулю, производства Samsung
  • Батарейка: аккумулятор на 5000 мАч с быстрым зарядом на 33 Вт
  • Экран: 144 Гц IPS-матрица размером 6.67 дюймов
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