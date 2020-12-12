Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
Cyberpunk 2077 стала настоящим испытанием для наших компьютеров. Владельцы слабых систем очутились перед выбором: или подождать некоторое время стабильного патча, или терпеть просадки до 20 fps. Скорее всего фанаты жанра выберут второй вариант. Казалось, подобная проблема должна быть неактуальная для геймеров с мощным железом. Как оказалось, даже на GeForce RTX 2070 Super нет возможности запустить новинку в разрешении 2К на максимальных настройках графики с активной трассировкой лучей.
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Что не смогли сделать разработчики, решил одинокий энтузиаст. Он предлагает любопытный опыт трассировки лучей, без жертв производительности. Ясно, что без маленькой хитрости не обошлось. Так в дело вступил старый добрый набор шейдеров ReShade, использующий программную имитацию рендеринга текстур «Real HDR».
Энтузиаст согласен, что качество картинки немного уступает аппаратному с поддержкой HDR-дисплеев, но здесь всё дело в доступности и массовости, ведь геймеров с дорогим оборудованием не так уж и много. Точно тоже касается и трассировки лучей. Для получения высококлассного опыта в 4К вам потребуется что-то типа GeForce RTX 3080. Здесь же вы можете отключить трассировку в самой игре, повысив производительности системы, но иметь отличные визуальные эффекты.
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Изображение после установки модификации
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Изображение после установки модификации
Оригинал
Сравнивать картинки лучше в оригинальном разрешении. Все файлы доступны по ссылке. Отметим, что установка крайне простая, ведь вам нужно всего лишь скачать уже готовые файлы в папку с игрой. Больше информации на страничке модификации на сайте Nexusmods.
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