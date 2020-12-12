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Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция

Если вы хотите играть в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей, но вам не позволяет железо – выход есть!
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Cyberpunk 2077 стала настоящим испытанием для наших компьютеров. Владельцы слабых систем очутились перед выбором: или подождать некоторое время стабильного патча, или терпеть просадки до 20 fps. Скорее всего фанаты жанра выберут второй вариант. Казалось, подобная проблема должна быть неактуальная для геймеров с мощным железом. Как оказалось, даже на GeForce RTX 2070 Super нет возможности запустить новинку в разрешении 2К на максимальных настройках графики с активной трассировкой лучей. 

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Что не смогли сделать разработчики, решил одинокий энтузиаст. Он предлагает любопытный опыт трассировки лучей, без жертв производительности. Ясно, что без маленькой хитрости не обошлось. Так в дело вступил старый добрый набор шейдеров ReShade, использующий программную имитацию рендеринга текстур «Real HDR». 

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Энтузиаст согласен, что качество картинки немного уступает аппаратному с поддержкой HDR-дисплеев, но здесь всё дело в доступности и массовости, ведь геймеров с дорогим оборудованием не так уж и много. Точно тоже касается и трассировки лучей. Для получения высококлассного опыта в 4К вам потребуется что-то типа GeForce RTX 3080. Здесь же вы можете отключить трассировку в самой игре, повысив производительности системы, но иметь отличные визуальные эффекты. 

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Изображение после установки модификации

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Оригинал

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Изображение после установки модификации

Оригинал

Сравнивать картинки лучше в оригинальном разрешении. Все файлы доступны по ссылке. Отметим, что установка крайне простая, ведь вам нужно всего лишь скачать уже готовые файлы в папку с игрой. Больше информации на страничке модификации на сайте Nexusmods. 

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ego0550
17:36
Ну а что ты хотел, купили они бесполезные карты, на которых ни лучей, ни dlss, вот и подгорает у них по полной ;)
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
alexmaj467
17:35
Я не знаю почему тег этот влез, я специально не выделял весь текст наклонным. Я Сейчас убрал его, но я не знаю когда это вступит в силу. Правка ушла на одобрение.
Overclocking как вид спорта - личное мнение
R2R
17:35
Ммм... то есть, бахнуть по картинке мыльным блюром - это теперь называется "включить трассировку"? А мужики-то не знают! ©
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
kemiisto
17:34
Мы сейчас точно про один и тот же сайт говорим? Я зашёл ради интереса - вижу на главной обзор пылесоса, чайника и блендера. XD Фалометрия, если и есть, то надёжно спрятана на форуме. Ну так и здесь на...
Overclocking как вид спорта - личное мнение
Deathklock
17:34
Ууу, харкот всем по 10 дизов за счет своих ботов наспамил)
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
14 +++++++++
17:31
а алкотуры как вид отдыха
Overclocking как вид спорта - личное мнение
Beast78
17:31
А у тебя вообще никакой ;-)
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REY_B_
17:30
Такое впечатление, что тут плотно засели путинские тролли. Хающие всё подряд, за фиксированную таксу. А что конкретно, это их начальство не волнует. Они циферками отчитываются.
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
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