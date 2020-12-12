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Cyberpunk 2077 оправдала ожидания разработчиков. Игра стала не просто популярной, но и побила ряд рекордов. Например, это самая быстропродаваемая игра на ПК, а также первый сольный проект, собравший в Steam более 1 миллиона геймеров одновременно. На этом фоне многие пользователи столкнулись с проблемами, ведь для комфортной игры требуется сверхмощный компьютер. Что любопытно, на игровой приставке PlayStation 5 всё идёт отлично. Никаких лагов. Правда там пока нет трассировки лучей, но столь высокой стабильности можно только позавидовать.

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На этом фоне ребята с сайта Pcgamesn решили выяснить, сколько будет стоить сборка игрового компьютера для Cyberpunk 2077, которая сможет тянуть всё также легко, как и PlayStation 5. В данном материале мы не будет останавливаться на тонкостях и подробностях, которые есть в оригинальном материале. Давайте просто посмотрим на получившуюся конфигурации и сделаем вывод.

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Как видите, главная проблема в цене. Так, сегодня для получения производительности, равной PlayStation 5 вам придётся заплатить 850 долларов. Но это по американским ценам, ведь у нас всё это будет стоить под тысячу вечнозелёных. Что любопытно, редакторы Pcgamesn сообщают, что внимательно следят за ценообразованием. В итоге выяснилось, что ровно такой же комплект ещё год назад стоил всего 600 долларов.

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Нельзя не учитывать, что компьютер можно в будущем улучшить за счёт смены видеокарты, в то время как на приставке подобные манипуляции невозможно. Немаловажно и то, что даже добавить на PlayStation 5 физической памяти пока невозможно, в то время как на ПК это решается крайне просто. Ну и компьютер, конечно, универсальнее, за что также придётся выложить немалую сумму.