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Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn

Сколько нужно потратить денег, чтобы ваш компьютер тянул Cyberpunk 2077 так же, как это делает PlayStation 5? Давайте выясним
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Cyberpunk 2077 оправдала ожидания разработчиков. Игра стала не просто популярной, но и побила ряд рекордов. Например, это самая быстропродаваемая игра на ПК, а также первый сольный проект, собравший в Steam более 1 миллиона геймеров одновременно. На этом фоне многие пользователи столкнулись с проблемами, ведь для комфортной игры требуется сверхмощный компьютер. Что любопытно, на игровой приставке PlayStation 5 всё идёт отлично. Никаких лагов. Правда там пока нет трассировки лучей, но столь высокой стабильности можно только позавидовать. 

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На этом фоне ребята с сайта Pcgamesn решили выяснить, сколько будет стоить сборка игрового компьютера для Cyberpunk 2077, которая сможет тянуть всё также легко, как и PlayStation 5. В данном материале мы не будет останавливаться на тонкостях и подробностях, которые есть в оригинальном материале. Давайте просто посмотрим на получившуюся конфигурации и сделаем вывод. 

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Как видите, главная проблема в цене. Так, сегодня для получения производительности, равной PlayStation 5 вам придётся заплатить 850 долларов. Но это по американским ценам, ведь у нас всё это будет стоить под тысячу вечнозелёных. Что любопытно, редакторы Pcgamesn сообщают, что внимательно следят за ценообразованием. В итоге выяснилось, что ровно такой же комплект ещё год назад стоил всего 600 долларов. 

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Нельзя не учитывать, что компьютер можно в будущем улучшить за счёт смены видеокарты, в то время как на приставке подобные манипуляции невозможно. Немаловажно и то, что даже добавить на PlayStation 5 физической памяти пока невозможно, в то время как на ПК это решается крайне просто. Ну и компьютер, конечно, универсальнее, за что также придётся выложить немалую сумму. 

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REY_B_
16:19
SMT как раз в них абсолютно разный. Оно вообще работает на уровне планировщика самого процессора. У которого есть "железный" ресурс, который он и распределяет.
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
Bojack Horseman
16:19
Чё за игруха такая прикольная? Это что-то на развитие интеллекта, типа шахмат, я правильно понял? Так вот почему амдшники такие умные, они просто в нее шпилят постоянно...
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
Met74
16:19
Видеочип в PS5 даже не близко 5700. Скорее уж обычную 6800 надо ставить, с поддержкой трассировки
Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn
Собакевич
16:18
Игра вышла заметно сырой - и если учесть, что её явно порезали (и не только в том, о чем сами разработчики говорили), это как-то не фонтан. Но игра очень хороша - деньги свои отрабатывает на 300% даже...
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
REY_B_
16:15
Какие плохие! Любимую игрушку у "синих" отняли! К слову, кто Вы такой? Что Вас за "АМДиш..." не банят? Мне так вот "строгое с занесением" вынесли! Хотя я сам себя так назвал!
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
REY_B_
16:12
Потоки "любят" работать с общими данными. Тупо раскидывать их по всем имеющимся ядрам, вариант не всегда лучший. Хотя бы КЭШ L3 должен быть общим. Так что, незагруженный второй порц, это даже лучше. А...
Cyberpunk 2077 не в состоянии равномерно нагружать все потоки CPU от AMD — с Intel всё в порядке
Ultimauser
16:12
Высрал скопированный бред и счастлив. Иди нахуй!)
Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn
Тильда
16:11
Это жизнь детка - приспосабливайся=)
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
Микола Герун
16:10
60 то кадров, но какой ценой!
Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn
Иванов Иван
16:07
тут помимо цены стоит учитывать что пс5 в 4к также будет выдавать 60 фпс а данный пк около 20 на средне-низких
Сборка компьютера для Cyberpunk 2077 – подсчитываем затраты на аналог PlayStation 5 от Pcgamesn
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