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Три месяца назад вышло новое поколение видеокарт NVIDIA. Спустя какое-то время число моделей выросло до четырёх. Это: GeForce RTX 3090/3080/3070/3060Ti. С опозданием стартовала AMD, выпустив на данный момент три модели: Radeon RX 6800/6900 ХТ и RX 6800. Казалось, прилавки сейчас должны были ломиться от производительных видеокарт. Мало того, мы ожидали, что, как обычно, упадут цены на предыдущее поколение. К сожалению, мы живём не в идеальном мире, ведь у нас всё решает не здравый смысл и долговременная перспектива, а сиюминутная выгода от продажи партии графических чипов майнерам, прекращения производства актуальных моделей и создании искусственного дефицита для получения дополнительной прибыли.

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Всё это привело к крайне любопытной ситуации. Последний раз такое наблюдалось в 2018 году, когда шахтёры разбирали всё, что было на прилавках. Давайте заглянем на Регард в поисках производительной модели. Мы выбираем карты с 8, 11 и 16 Гб видеопамяти, отметаем RX 570 и RX 580, а также профессиональные модели. Ниже можно увидеть скриншот с доступными предложениями. Заранее предупреждаем, что видеокарт AMD среди них не оказалось.

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Итак, внезапно GeForce RTX 2080 Super стала самой доступной производительной видеокартой на рынке. Это весьма неожиданно, учитывая, что это фактически предтоповая модель. Третья в списке RTX 3070, которая стоит 60 390 рублей. Ниже есть ещё RTX 2080 Ti за 110 тысяч, но это залежалый товар по невнятной стоимости, и мы не будем обращать на него внимания. Также в наличии RTX 3090 за 150 тысяч и дороже, но это уже совсем перебор.

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Если вы вдруг решили купить хорошую игровую видеокарту на Новый год, то вас ждёт большое разочарование, ведь самая дешёвая модель от Gigabyte стоит 55 460 рублей. В этой ситуации лучше взять RTX 3070, но 60 000 звучит как издёвка над обычными геймерами, которые ещё полгода назад могли приобрести GeForce RTX 2070 Super за 40 000, или Radeon RX 5700 XT за 35 тысяч.