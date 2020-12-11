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Несколько последних месяцев HUAWEI занималась разработкой новой прошивки EMUI 11. Флагманы получали бета-версии, а после к тестированию подключились и обычные пользователи. Вначале это били владельцы из Китая и Индии, а после праздник пришёл и на смартфоны европейцев. В настоящее время стабильная прошивка доступна для серий P40 и Mate 30, однако вскоре к ним присоединяться и другие телефоны.

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И вот здесь кроется самая главная интрига. Дело в том, что долгое время по сети гулял список, содержащий более пятидесяти аппаратов, которые должны получить новую EMUI 11. Не так давно, HUAWEI официально выпустила пресс-релиз, в котором представила сроки рассылки финальной версии собственной прошивки. Ниже можно ознакомиться с графиком. К своему удивлению многие из вас могут заметить, что там всего 18 телефонов. А главное: нет многих из тех, которые по логике стоит считать актуальными, ведь они вышли в 2019 году.

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Давайте перечислим наиболее популярные из них:

HUAWEI Nova 6 – мегамощный флагман с процессором Kirin 990

HUAWEI Nova 6 5G – его версия с поддержкой сетей пятого поколения

HUAWEI Nova 6 SE – упрощённая версия флагмана

HUAWEI P Smart Z – продвинутый смартфон с выезжающей камерой

HUAWEI P40 lite – упрощённая версия флагмана

HUAWEI Y9 Prime 2019

HUAWEI P Smart 2019

HUAWEI P30 Lite

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На самом деле список можно продолжать очень долго, по нашим подсчётам там более тридцати моделей. Ниже есть несколько скриншотов, где можно рассмотреть все выпушенные смартфоны HUAWEI в 2019 и 2020 году. Что удивительно, большая часть из них также не удостоилась чести быть обновлёнными до EMUI 11. Ситуация крайне тревожная, ведь мы даже не говорим об аппаратах 2018 года, которые также вправе рассчитывать на прошивку, ведь с начала продаж некоторых из них прошло чуть более двух лет.

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Что до причин, то китайский производитель заявляет о несовместимости. Якобы старые телефоны некорректно работают на новых прошивках. Вполне возможно, что это соответствует телефонам серии Lite, но явно не подходит для флагманов последних лет.