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2020 оказался крайне противоречивым в полупроводниковом мире. С одной стороны – это анонсы, производительные архитектуры и многое другое, с другой – дефицит и бумажные анонсы. Лидером по задержкам пока остаётся NVIDIA, поскольку её видеокарты сложно встретить на полках магазинов уже три месяца. Похоже на то, что ситуация начинает понемногу улучшаться.

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Такой вывод можно сделать не только потому что видеокарты появились в наличии, но и потому, что цены на них существенно пошли вниз. Так, геймерскую GeForce RTX 3070 можно взять за 56 тысяч, что на 10 тысяч дешевле, чем было ещё несколько дней назад. Это ещё не рекомендованная цена, но здесь есть важный нюанс: перед нами кастомные модели, которые сильно отличаются от эталонных версий за 45 тысяч. Давайте рассмотрим несколько любопытных предложений:

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GIGABYTE EAGLE GeForce RTX 3070. Перед нами массивная модель, получившая внушительную систему охлаждения. Производитель не стал сильно разгонять её с завода ограничившись бустом до 1770 МГц против 1730 в референсной версии. Карта стоит 56 тысяч рублей, что является своеобразным рекордом для рынка.

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GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3070. Это продвинутая игровая серия, которая получила внушительный разгон до 1815 МГц. Это станет отличным подарком тем, кто любит высокие настройки в разрешении 4К, поскольку эффективная система охлаждения буквально создана для настоящего геймера. Видеокарта оценена в 59 990 рублей.