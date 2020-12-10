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Изучаем эффективность разгона ОЗУ на Ryzen 9 5900X – 4400 МГц+RX 6800 XT vs 3200 МГц+RTX 3080 от SH

Много ли можно получить дополнительной производительности от разгона ОЗУ на процессоре Ryzen 9 5900X? Давайте выясним
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Излюбленное дело оверклокеров – разгонять память. Этих ребят просто хлебом не корми, дай только "пошаманить" с таймингами, поднять чуток тактовых частот, отвоевав у физики малую толику производительности. И вот здесь и кроется главный вопрос: сколько же на самом деле можно получить путём экстремального разгона памяти? 

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Сегодня у нас есть ответ на этот вопрос. Не удивляйтесь если он вас немного разочарует. В конце концов, жизнь полна разочарований, почему с разгоном должно быть иначе? Тестовый стенд представлен видеокартами Radeon RX 6800 XT против GeForce RTX 3080. Обе модели имеют примерно равную производительность, с небольшим преимуществом в пользу второй на уровне нескольких процентов. Всё это работало на процессоре Ryzen 9 5900X. В первом случае память работала на тактовой частоте 4400 МГц, во втором – на 3200 МГц. К сожалению, мы не знаем таймингов, поэтому придётся оперировать тем, что есть. 

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Главная задача теста состоит в том, чтобы выявить реальную пользу от разгона оперативной памяти на видеокартах. Тестирование проводили ребята с канала TheSpyHood в разрешении 4К. Давайте взглянем на таблицу.

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Результат неоднозначный. Дело в том, что большую часть теста впереди была GeForce RTX 3080. Разрыв был небольшой, но он был, и только Battlefield V позволила Radeon RX 6800 XT сравняться с карточкой от NVIDIA. Если принимать в расчёт, что разница в производительности между двумя видеокартами не превышает 5%, то экстремальный разгон обеспечит вам именно такой прирост скорости. Нужно учитывать, что подобная память крайне дорогая, что полностью обесценивает столь незначительный рост производительности.


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