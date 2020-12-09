AMD остановила производство эталонных моделей Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800 – ожидается дефицит
Буквально вчера появились первые тесты флагманской Radeon RX 6900 XT. Первое время в рознице будут представлены только эталонные модели, в то время как партнёры присоединяться к выпуску позднее. С картами RX 6800 XT и RX 6800 ситуация была противоположная, но немалую долю составляли референсные версии. Как оказалось, AMD не только не планирует продолжать производство, но уже на сегодняшний день его полностью прекратила.
реклама
На рынке наблюдается масштабный дефицит видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии. Партнёры бьют тревогу, ведь некоторым приходится разыгрывать пару десятков видеокарт среди тысяч предварительно заказавших их покупателей. Ясно, что эталонные версии никогда долго не производятся, но остановка их выпуска в данный момент, выглядит по меньшей мере странно.
Сообщается, что отгрузка уже готовых продуктов партнёрам будет осуществляться по графику до тех пор, пока они есть на складах. Также утверждается, что гарантийная и техническая поддержка всех тех, кто купил одну из эталонных моделей, будет происходить согласно взятым на себя условиям.
Ранее и генеральный директор Radeon AMD – Скотт Херкельман уверял, что производство видеокарт будет продолжаться по меньшей мере до начала 2021 года. Что повлияло на столь радикальный отказ от планов, неясно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила