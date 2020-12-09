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Буквально вчера появились первые тесты флагманской Radeon RX 6900 XT. Первое время в рознице будут представлены только эталонные модели, в то время как партнёры присоединяться к выпуску позднее. С картами RX 6800 XT и RX 6800 ситуация была противоположная, но немалую долю составляли референсные версии. Как оказалось, AMD не только не планирует продолжать производство, но уже на сегодняшний день его полностью прекратила.

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На рынке наблюдается масштабный дефицит видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии. Партнёры бьют тревогу, ведь некоторым приходится разыгрывать пару десятков видеокарт среди тысяч предварительно заказавших их покупателей. Ясно, что эталонные версии никогда долго не производятся, но остановка их выпуска в данный момент, выглядит по меньшей мере странно.

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Сообщается, что отгрузка уже готовых продуктов партнёрам будет осуществляться по графику до тех пор, пока они есть на складах. Также утверждается, что гарантийная и техническая поддержка всех тех, кто купил одну из эталонных моделей, будет происходить согласно взятым на себя условиям.

Ранее и генеральный директор Radeon AMD – Скотт Херкельман уверял, что производство видеокарт будет продолжаться по меньшей мере до начала 2021 года. Что повлияло на столь радикальный отказ от планов, неясно.