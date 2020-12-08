Intel прекращает производство Core i9-9900K и других процессоров 9-го поколения – цены могут вырасти
В начале следующего года состоится выход процессоров Intel 11-го поколения. Это настольная серия Rocket Lake-S, которая должна принести значительный прирост производительности по сравнению с текущим поколением. В последние два года мы уже видели, как компания столкнулась с сильным дефицитом, когда мощностей не хватало, что автоматически приводило к повышению цен для конечного потребителя.
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Судя по всему, на этот раз синие хотят заранее подготовится, ведь сегодня было объявлено о прекращении производства процессоров 9-го поколения. Так, последняя партия будет отгружена на массовый рынок до конца декабря текущего года. После этого новых поставок в торговые сети по всему миру больше не будет. Как всегда, привилегированные права предоставлены ОЕМ-производителям. Сообщается, что они могут оставить заказ до 25 июня, а поставки будут осуществляться ещё какое-то время согласно договору.
Эксперты полагают, что такой шаг в значительной степени поднимет цены на процессоры девятого поколения. Особенно стоит учитывать, что многие из них практически не уступают новинкам поколения десятого. Прекращение производства коснётся всех: от производительного Core i9-9900K, до набирающего популярность Core i5-9600K и линейки Core i3. Та же судьба ждёт и бюджетные двух и четырёхъядерные Pentium и Celeron.
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